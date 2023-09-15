比Nvidia還高 安謀大漲後本益比竄升至170倍

安謀執行長哈斯14日前往那斯達克市場，慶賀安謀IPO。（歐新社）

軟銀旗下晶片設計公司安謀 （Arm）美股上市首日成績亮麗，股價大漲近25%，卻也帶動本益比竄升得比輝達 （Nvidia）來得更高。要如何合理化安謀如此高的本益比，成了華爾街投資人的頭疼問題。

安謀股價16日收盤大漲近25%至每股63.59美元，公司完全稀釋後市值接近680億美元。

根據CNBC分析，安謀過去四季中產生4億美元獲利，最新的股價代表本益比接近170倍，高於輝達的109倍。況且，輝達的本益比還是在今年來因AI 題材而帶動股價暴漲逾兩倍後才達成，這樣的本益比數字已超過標普500指數任何一家成分企業。

在晶片其他領域，更是沒有公司本益比如此高。追蹤30大美國晶片公司股價表現得景順費城半導體ETF本益比才約21倍。

對於投資人來說，輝達和安謀之間的重要區別在於成長率。輝達才剛公布上季獲利增加一倍，預測本季成長170%；相較下，安謀上季營收稍微萎縮。

佛羅里達大學金融教授、首次公開發行股票（IPO）長期專家里特（Jay Ritter）表示：「無法證明一家零成長的公司擁有100倍的本益比是合理的。」他說，題材必須是該公司將發展出一些新設計，能夠重啟成長和產生獲利。

在軟銀出售價值49億美元的安謀股票中，7.35億美元的股票是由包括蘋果、Google、輝達、三星和英特爾等策略性投資者買入，剩餘的股票是由機構、散戶買進，也造成上市當日的交易量極高。

以此一價格水準買進的長期投資者必須是押注長期的成長。安謀在投資說明書表示，其技術「將成為向AI運算轉型的核心」。安謀的設計目前被市場上幾乎所有智慧手機、以及電動車和資料中心採用。

安謀執行長哈斯（Rene Haa）表示：「我們在雲端資料中心和汽車領域有明顯成長。接著是AI，AI會在安謀上運作。現在難以找到沒有在安謀基礎上運作的AI裝置。」

軟銀集團創辦人兼社長孫正義在安謀上市前接受CNBC採訪時表示，AI能夠協助解決世界上一些最大的問題，而且可能超越人類的智力，「我認為這是人類第一次體驗到比人類本身更聰明的東西…人類是地球上最聰明的動物，而AI將超越，很大地超越」。

安謀在IPO文件中表示，預期搭載其設計的產品潛在市場在2025年達到2466億美元，高於去年的2025億美元，但此一年成長率僅6.8%，顯示安謀要透過擴大市占和改善經濟狀況來進一步成長。