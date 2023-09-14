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無視經濟放緩 股市持續攀高 歷史經驗怎麼說？

編譯季晶晶／綜合外電
美股走勢沒理會經濟衰退的可能性，巴隆周刊（Barron's）指出，歷史經驗表明漲勢還可能持續。（路透）
美股走勢沒理會經濟衰退的可能性，巴隆周刊（Barron's）指出，歷史經驗表明漲勢還可能持續。（路透）

根據巴隆周刊（Barron's），美股走勢沒在理會經濟衰退的可能性，而歷史經驗表明漲勢還可能持續。

史坦普500指數今年來上漲約17%，目前在4500點左右，衡量經濟活動的ISM採購經理人指數今年上半年則較去年同期下降約1%。最近，PMI走升，但僅約1%。

為了壓抑經濟需求和物價上漲，聯準會多次調高利率，經濟開始降溫。

根據摩根士丹利，股市和PMI的變化多半同步，如果是那樣，史坦普500指數現在應該跌到4000點左右，比目前的水準低約12%。

但那不見得會發生。

股市也曾有脫離經濟數據的時候。2015年底到2016年的大部分時間，史坦普500指數上漲約5%，而2016年初的PMI低於一年前。從2016年中到2020年初疫前高點，史坦普500指數共大漲60%，PMI大部分時間保持在榮枯分水嶺50以上，表明景氣處於擴張期。2017年上半年，史坦普500指數上漲而PMI下滑，隨後股指上漲39%到疫情爆發前的高點。

經濟持續增長，股市一直沒理會短暫的經濟疲軟期。2016年至2020年間的大多數時候，實質GDP成長保持較低的個位數，直到防疫封城才造成全球經濟停滯，最終導致衰退。

眼下正是這種情況。市場目前認為，聯準會引發的衰退並未發生，也許會發生溫和衰退，但在那之前，因通膨率下降，聯準會將停止升息，一系列事件能讓經濟成長很快穩定下來。尤其是分析師預期住房相關產業和消費電子產品的需求明年會增加，旅遊和休閒的需求也將回升。

史坦普500 聯準會 疫情

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