安謀成功上市 道指漲331點

晶片設計公司安謀(Arm)開盤後股價飆升約24.7%。投資人希望這支今年最大的科技股發行能夠啟動沉睡的IPO市場。Arm於13日將IPO定價在每股51元。收盤價報每股63.59元。路透

由於交易員對華爾街IPO市場復甦和不錯的經濟數據感到高興，道瓊工業平均指數出現一個月來最大漲幅。

道指連續3個交易日上漲，上漲331.58點或0.96%至3萬4907.11點；自9月1日以來首次收於50日移動均線上方。

史坦普500指數上漲37.66點或0.84%至4505.1點；那斯達克綜合指數上漲112.47點或0.81%至1萬3926.05點。

晶片設計公司安謀(Arm)開盤後股價飆升約24.7%。投資 人希望這支今年最大的科技股發行能夠啟動沉睡的IPO市場。Arm於13日將IPO定價在每股51元。收盤價報每股63.59元。

B. Riley Financial霍根(Art Hogan)表示：「Arm的成功IPO無疑有助於加強信心。」「這不是我們見過的最大一筆交易，而且它的定價確實不錯，而且表現也很好。因此，把這一點拋在腦後可以給我們帶來一些信心，讓我們相信資本市場窗口在過去18個月幾乎關閉之後，也許會再次打開。」

此外，投資人還消化了大量經濟報告；這些報告顯示核心通膨數據溫和且消費者堅韌。

8月生產者物價指數(PPI)顯示，上月核心PPI受到控制。 不包括食品和能源的核心PPI上漲0.2%，與《道瓊》調查的經濟學家預期一致。然而，總體PPI上漲0.7%，高於預期的0.4%增幅。

13日公布的8月消費者物價指數(CPI)顯示，不包括食品和能源的核心CPI月增率略高於預期。

8月零售銷售優於預期，成長0.6%，而經濟學家預期為成長0.1%。不包括汽車在內，上月零售額成長0.6%，超過預期的0.4%增幅。

霍根表示：「通膨正朝著正確方向發展，但經濟並沒有崩潰，這是一個完美的框架。」「這確實反映出Fed做了正確的事情，我們很可能正在邁向這種難以捉摸的軟著陸。至少這是我們本周得到的印象。」

雖然Fed預計將在9月政策會議上維持利率不變，但歐洲央行14日將利率一如預期提高了25個百分點。不過歐洲央行指出通膨正在放緩，並暗示升息行動可能已接近尾聲。

根據CME FedWatch工具，美國聯邦基金期貨定價數據顯示下周利率保持不變的可能性為97%。

《股票交易者年鑑》編輯表示，今年有關猶太 節日交易的市場傳統應該會持續下去。

「 在猶太新年賣出，在贖罪日買入」的說法，是指投資人在猶太新年期間賣出，在贖罪日買入。換句話說，那些猶太新年的誘人交易在投資人眼中可能並不那麼甜蜜。

《年鑑》編輯赫希(Jeff Hirsch)表示，自1971年以來，道指在慶祝猶太新年和贖罪日的期間平均下跌0.5%。 但在贖罪日和逾越節之間平均上漲了6.9%。

他說，今年可能會保持傳統。並補充說，部分原因是後期季節性疲軟和當季期權到期。

猶太新年將於本周末舉行。贖罪日定於本月底前舉行。

金融巨頭高盛 、摩根大通和摩根史坦利的股價上漲，這可能代表著大型科技公司IPO的復甦。

高盛和摩根史坦利上漲超過2%，摩根大通上漲1.96%。

晶片製造商Arm首次公開交易，為2023年規模最大的上市交易。Instacart和Klaviyo預計最快下周上市。

IPO的增加對高盛來說尤為重要，因為與同行相比，高盛的投資銀行業務更多。

公用事業和非必需消費品股票本周將表現強勁。史指的這兩個類股本迄今上漲超過3%，而大盤指數僅上漲1%。除工業和資訊科技外，11個產業類股中有9個本周可望上漲。工業和資訊科技分別下跌0.3%和0.5%。

特斯拉本周引領非必需消費品類股走高，漲幅超過10%。挪威郵輪公司和亞馬遜也是表現最好的公司之一，漲幅分別超過6%和5%。

與此同時，杜克能源公司(Duke Energy)是本周大盤指數中表現最好的公用事業股，上漲近5%。