網攻駭客勒贖3000萬美元 凱薩娛樂傳出砍半付

經營拉斯維加斯大道上凱薩宮酒店的Caesars Entertainment上月遭遇網攻後，傳出大約支付了駭客要求的3,000萬美元贖金的一半。美聯社

根據知情人士，經營拉斯維加斯大道上凱薩宮酒店（Caesars Palace）的凱薩娛樂（Caesars Entertainment）上月遭遇網攻後，駭客 開口索取3,000萬美元贖金，而該公司支付了大約一半。

凱薩娛樂預計本周要向美國證券 交易委員會（SEC）申報資料，報告這起網路攻擊事件。該公司發言人不予置評。

知情人士透露，駭客使用了社交工程陷阱，偽裝成員工聯繫該公司IT服務台，要求更改密碼。

根據彭博資訊周三的報導，名為Scattered Spider的駭客團體進行了8月下旬的這起網攻，他們顯然成功侵入凱薩娛樂的電腦系統，威脅說拿不到贖金就會公布數據。

凱薩娛樂披露此事之際，拉斯維加斯大道上最大運營商美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）也正在努力應對周日爆出來的一起「網路安全事件」，該公司被迫關閉某些系統，包括信用卡 交易、酒店客房數位鑰

匙、吃角子老虎機、體育賽事博彩投注機等等。

美高梅本周採取備用方案保持營運，部分酒店以紙筆為來客辦理入住手續，並手動支付自吃角子老虎機贏得的獎金。

這家公司尚未公布有關網安問題的更多細節，包括是否已收到贖金要求。

由於酒店和賭場自顧客那裡搜集大量的個人和財務數據，可能因此成為駭客眼中的肥羊。

凱薩娛樂股價周三下跌2.7%至52.35美元，但盤後交易有所回升使跌幅縮小。美高梅國際酒店股價小跌1.2%。