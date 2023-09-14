我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

星巴克告別舒茲時代 董事會新增阿里巴巴老將張蔚

編譯季晶晶／綜合外電
星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）周三離開該公司董事會。路透
星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）周三離開該公司董事會。路透

星巴克董事會宣布洗牌，創辦人舒茲（Howard Schultz）卸任，周三已生效。

舒茲於1987年收購星巴克並將其打造為全球咖啡連鎖業巨擘，從美國到日本等國共擁有超過36,000家門市。他將星巴克定位為介於家和工作之間的「第三個去處」，來客可以流連其中，啜飲義式濃縮咖啡。

現年70歲的舒茲曾三度擔任星巴克執行長，為了陷入困境的公司兩度「重出江湖」。去年，他精心挑選並培訓了經驗豐富、現年56歲的納拉西姆漢（Laxman Narasimhan ），成為星巴克首位外聘執行長。往後，舒茲則是終身名譽董事長。星巴克表示，舒茲與妻子將把注意力轉移到慈善活動和創業投資

星巴克還於周三任命前阿里巴巴高級顧問張蔚於10月1日開始擔任董事。張蔚曾在阿里巴巴負責國際業務和媒體戰略。中國大陸是星巴克第二大市場，對其成長前景至關重要。

最後一次執行長任內，舒茲領導一個與他初創時期已截然不同的公司。如今。星巴克銷售的飲料有75%是冷飲，消費者愈來愈常透過應用程式和得來速免下車點餐服務購買飲料，並對手調飲品有更多定製化要求。這導致店內經常大排長龍，促使舒茲制定計畫，透過一系列設備升級來簡化營運。

星巴克股價盤後下跌不到1%，稍早在正常交易時段上漲0.72%到96.93美元。該股今年截至周三收盤挫低2.3%，表現不如同時期標普500餐飲業指數上漲7%。

星巴克 咖啡 投資

上一則

市場不甩通膨回溫 估本月Fed不升息機率逼近100%

下一則

網攻駭客勒贖3000萬美元 凱薩娛樂傳出砍半付

延伸閱讀

灣區多家星巴克 停用一次性杯子

灣區多家星巴克 停用一次性杯子
芝加哥星巴克旗艦店 員工投票拒入工會

芝加哥星巴克旗艦店 員工投票拒入工會
星巴克最受歡迎季節飲料登場 南瓜香料拿鐵滿20歲

星巴克最受歡迎季節飲料登場 南瓜香料拿鐵滿20歲
滿城盡是史努比

滿城盡是史努比

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10
蘋果公司是「股神」巴菲特鍾愛的一支股票。路透

iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

2023-09-13 13:36

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢