美股早盤漲逾百點 PPI、零售銷售高於預期 就等安謀上市

由於經濟數據高於預期、卻不致改變市場對聯準會升息路徑的預測，加上備受期待的矽智財業者安謀（Arm）即將上市，使美股三大指數14日早盤開高。（美聯社）

由於經濟數據高於預期、卻不致改變市場對聯準會（Fed）升息 路徑的預測，加上備受期待的矽智財業者安謀（Arm）即將上市，提振市場情緒，美股三大指數14日早盤開高，道瓊漲140點或0.4%，標普漲0.4%，那指漲0.1%，費半上揚0.3%，台積電ADR則漲0.7%。

勞工部 14日公布，8月生產者物價指數（PPI）月比上升0.7%，高於市場預期的0.4%，修正後前值為0.4%；剔除波動較大的食品和能源後，8月核心PPI則上升0.2%，符合預期，比修正後前值的0.4%低。若和去年同期相比，8月PPI年升1.6%，高於市場預期的1.2%與前值0.8%；8月核心PPI年升2.2%，符合市場預期，且低於前值2.4%。

商務部同日公布，8月零售銷售增加0.6%，比市場預期的0.1%高，7月數據則從成長0.7%下修至0.5%，扣除汽車後，則增加0.6%，高於市場預期的0.4%，前值從成長1.0%下修至0.7%，再扣除汽油，則增加0.2%，高於市場預期的負0.1%，前值從成長1.0%下修至0.7%；零售銷售（控制組）則增加0.1%，高於市場預期的負0.1%，前值一樣也是從成長1.0%下修至0.7%。

儘管昨日公布的CPI數據也略高於預期，但料將不會改變Fed下周的升息路徑，屆時應該仍維持利率 不變。聯邦資料利率期貨數據顯示，投資人認為Fed按兵不動的可能性為97%。

個股方面，達美航空漲1.7%，該公司此前以成本升高為由，調降獲利預估，如今預期經調整後的每股盈餘將介於1.85~2.05美元，低於先前預測的2.2~2.5美元。蘋果、微軟漲0.4%，特斯拉漲0.9%。