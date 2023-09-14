重燃料油比油價漲更凶 最難過是這些業者

據AAA報價，7月以來美國加油站的柴油每加侖價格上漲了48美分，而汽油僅上漲了9美分。(美聯社)

國際原油價 格因石油 輸出國組織及夥伴國（OPEC+）減產推升至10個月來高峰，柴油、噴射燃油和船用燃油價格跟著飛漲，這些燃油最大用戶建築業者、運輸公司和農民因不易轉嫁成本而備感壓力。

布蘭特原油每桶價格已突破90美元，反映的是全球對燃料的需求日漸增長，加上對美國經濟衰退的疑慮降低，沙烏地阿拉伯和俄羅斯又延長減產計畫。勞工部周三公布的數據顯示，8月美國商品和服務價格從前一月上漲0.6%，超過一半是因為汽油價格上漲。而重燃料油的價格比原油和汽油上漲更多，因為這些油品由俄羅斯和中東的石油提煉比美國頁岩油來得容易。

今年5月初以來，航空燃油漲幅最大，在墨西哥灣岸的價格飆升50%以上。數據分析公司Kayrros指出，隨著北京放寬疫情 期間的旅行限制，中國大陸對航空燃油的需求急劇增加，8月噴射燃油消耗量已回升至疫情前的水準，去年同期只有疫情前的60%。

美國航空公司和Spirit航空公司周三均警告，第3季燃油成本將會上漲，先前西南航空、聯合航空和阿拉斯加航空公司也都發布類似的論調。航空股因此大受影響。代號JETS的美國全球航空指數股票型基金7月中以來大跌19%，同期標準普爾500指數變動不大。

航空燃油價格可能還會上漲。據Kayrros表示，目前大陸的國際航班燃料使用量仍低於疫情前水準40%。與此同時，Rystad Energy分析師Mukesh Sahdev指出，亞洲煉油業者還在努力調整原在疫情期間降低的航空燃油產量。

Sahdev表示，航空燃油市場吃緊，也推升柴油和船用燃料價格，因為這三種燃料來自於石油的同一部分。某種油品生產更多，意味著另一種油品產量減少。

其他問題也限縮全世界生產柴油的能力，包括非洲和中東煉油廠延遲啟動，美國比平常更多的煉油廠停機。歐洲煉油廠遠避俄羅斯原油之後，要從偏向輕質的美國原油產油結構中提煉運輸燃料較不容易。

據AAA報價，7月以來美國加油站的柴油每加侖價格上漲了48美分，而汽油僅上漲了9美分。

燃料與原油之間價差拉大，對美國煉油廠是一大助益。Valero Energy、Marathon Petroleum和Phillips 66的股價不是接近就是已歷史新高。

隨著秋季的到來，各家各戶開始開始補充取暖用油，農民開始收割作物，柴油價格也將跟著需求上揚。