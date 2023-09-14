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歐洲央行升息1碼 暗示這是最後一次升息

編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）14日再度提高三項主要利率各1碼，是連續第十次升息，其中主要的存款利率提高到4%，創歷史新高。（ 路透）
歐洲央行（ECB）14日再度提高三項主要利率各1碼，是連續第十次升息，其中主要的存款利率提高到4%，創歷史新高。（ 路透）

歐洲央行（ECB）14日舉行決策會議，決定再度提高三項主要利率各1碼，是連續第十次升息，符合預期，並暗示這可能是此波緊縮周期的最後一次升息。其中最重要的存款利率提高到4%，創歷史新高，累積升息幅度為4.5個百分點（18碼），主因7月會議以來石油及天然氣價格大幅上漲，使通膨目標更難達成。

此外，ECB下修經濟成長預估，並調高通膨預估。

ECB並將主要再融資操作（MRO）利率提高到4.5%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到4.75%。儘管8月歐元區通膨率已從去年的10.6％頂峰，降到5.3％，但這項決策顯示決策官員仍然更擔憂通膨風險。

ECB在會後聲明中指出，「基於目前的評估，決策委員會考慮目前的基準利率水準若維持夠長的時間，已經能夠對通膨率適時回到目標做出重大貢獻」；「只要有需要，利率將維持在足夠具有約束力的水準」。

ECB目前預估，2023年通膨率為5.6%，2024年降到3.2%，2025年為2.1%；ECB調高2024年預估，顯示通膨將在高檔維持相當長的時間。

ECB並表示，支持升息者表示通膨仍然太高，而最近能源價格上漲可能使通膨重新加速。不過緊縮行動已經衝擊歐元區經濟，尤其是製造業，使企業與家庭受創嚴重，服務業也開始陷入困境。

聲明中並表示，「利率決策將繼續觀察後續的經濟與金融數據，潛在的通膨動能，以及貨幣政策的傳輸力度，來評估通膨展望，作為利率決策的基礎」。

歐元／美元匯率下跌0.24％，報1.07美元；德國2年期公債殖利率下跌4基點，報3.13%。

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