巴隆：股神巴菲特認賠減碼惠普持股 後續動作受關注

「股神」巴菲特執掌的波克夏本周已出售550萬股的惠普股票。（美聯社）

「股神」巴菲特 執掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）本周已出售550萬股的惠普（HP）股票 ，為波克夏去年開始買進惠普股票以來，首度減碼持股。

巴隆金融周刊（Barron's） 報導，波克夏13日向美國證管會（SEC）呈交的申報資料顯示，該公司11~13日以平均每股29美元左右的價格，出售550萬股惠普股票，共進帳約1.6億美元。

波克夏現在的惠普持股為1億1550萬股，以惠普13日的收盤價計算，價值約33億美元。

波克夏執行長巴菲特向來喜歡低調調整波克夏規模3500億美元的股票組合，默默買賣股票，但因為波克夏持有的惠普股票占惠普整體在外流通股票超過10%，因此須在兩個上班日內揭露出售持股事宜。

巴隆估算，波克夏現在持有的惠普股票占比約為11.7%。巴隆也根據波克夏去年初買進惠普股票、最後一次在去年4月買進後的惠普股價推估，波克夏可能因為這筆售股交易承受小額損失。

投資人將密切關注波克夏是否會持續減碼惠普持股，就像最近幾季一直在減碼銀行股一樣。波克夏近年買賣股票的活躍度已高於過去。