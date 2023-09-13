美元微升 CPI數據未改變市場對Fed升息路徑的預測

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數微漲不到0.1%，至104.766。（路透）

美元指數（DXY）13日變動不大，美國經濟數據顯示8月核心減緩，幾乎沒有改變市場對聯準會（Fed）升息 路徑的預期。美國公債殖利率 躍升之後快速回落。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數微漲不到0.1%，至104.766。美元兌日圓升值0.3%，報147.45日圓，日圓繼續回吐11日的大幅漲幅。日圓11日創下兩個月來的最大單日升幅。

在歐洲央行14日宣布政策之前，歐元兌美元EUR貶值0.2%至1.073美元。

受汽油價格急漲影響，美國8月消費者物價創下14個月以來最大月比漲幅，但核心CPI年增率上升4.3%，符合預期，也是接近兩年來的最低漲幅，但仍高於Fed 2%的目標。美國10年期公債殖利率從周二的4.263%跌至4.248%。最近幾周，10年期債殖利率保持穩定在4.3%左右。

CPI數據未能影響Fed下周9月19-20日會議結束時宣布維持利率不變的觀點。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場認為Fed將利率維持在當前水平的可能性為97%，高於周二的92%。

市場認為Fed在11月會議上升息25個基點的可能性從一天前的41.1%下滑至40.8%。

高盛 首席經濟學家Jan Hatzius在13日的一份報告中表示，高盛預計CPI報告不會影響下周會議的結果，他認為下周的會議將維持政策不變，並相信Fed 認為沒有必要在11月的會議上進行最後一次升息。

明天將公布另一項通膨數據，即生產者物價指數(PPI)，同時還將公布零售銷售數據。

英鎊兌美元貶值0.1%，報1.2485美元，此前數據顯示英國7月經濟意外大幅萎縮，國內生產總值(GDP)較6月份萎縮0.5%，預期為萎縮0.2%。