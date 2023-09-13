通膨壓低道指 科技提振史指

蘋果股價今下跌1.19%，已連續第二天下跌。路透

交易員消化了高於預期的8月核心通膨數據，道瓊工業平均指數收跌。

道指下跌70.46點或0.2%至3萬4575.53點，連續第二個交易日下跌。史坦普500指數上漲5.54點或0.12%至4467.44點。那斯達克綜合指數上漲39.96點或0.29%至1萬3813.59點。

3M在道指30支股票 中跌幅最大，跌幅達5.7%。開拓重工下跌2.09%。與此同時，蘋果股價下跌1.19%，連續第二天下跌。如果不是高盛和微軟均上漲1.2%，以及Honeywell上漲1.26%，道指跌幅將會更大。

另一方面，科技股的上漲提振了史指和那指。億萬富翁投資 者巴倫(Ron Baron)堅持對電動車製造商特斯拉的看多觀點，股價上漲1.43%。亞馬遜股價創2022年8月以來最高水平，漲幅2.56%。

8月消費者物價指數(CPI)中的核心通膨率分別月增0.3%和年增4.3%，而預期為0.2%和4.3%。Fed官員更加關注核心數據，因為它更能顯示通膨的長期走向。

與此同時，8月總體CPI成長0.6%，較去年同期成長3.7%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅分別為0.6%和3.6%。

Dreyfus and Mellon首席經濟學家萊因哈特(Vincent Reinhart)表示：「這份報告打斷了好消息的傳播，並讓人們更難愉快地討論通貨膨脹。」「這對於即將舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的結果並不重要。他們不會採取行動，至少還沒有表示採取行動。市場參與者預計不會採取行動。那是因為他們放慢了緊縮步伐。」

他說，「如果真要採取行動，應該會在11月。」

華爾街大多已消化Fed下周會議暫停升息的預期。根據CME FedWatch工具，截至13日上午的聯邦基金期貨定價數據顯示，利率保持不變的可能性為97%。

Cantor Fitzgerald認為Evolv Technologies股價回跌，是買進這家安全檢查設備製造商股票「有吸引力的機會」。

CBS匹茲堡報導，在匹茲堡海盜隊棒球比賽前，一名婦女聲稱在PNC公園接受保安掃描後，刺激她大腦停止運作，該股暴跌8.18%。

Evolv掃描系統使用低頻無線電波來探測武器。該公司聲稱其統能夠確定一個物體是槍、刀或炸彈等危險物體，還是手機等良性物體。

雖然該女子告訴體育場保安，她對通過該系統感到擔心，但保安人員拒絕她要求採用其他檢查方法的請求。

Cantor Fitzgerald分析師諾布勞克(Brett Knoblauch)表示，Evolv和食品藥品管理局(FDA)都建議安全系統營運商為任何有健康或安全問題的人提供替代方法。

諾布勞克給予該股評級「加碼」，目標價8.6元。

隨著10月1日政府關門 的臨近，富國銀行建議投資人採取更具防禦性的投資組合立場。

策略師史洛斯伯格(Gary Schlossberg)在報告中表示：「我們鼓勵投資人眼光超越可能關閉之前、期間和之後幾周的曲折，與更具防禦性的投資組合指引保持一致，為接近預期衰退的經濟做好準備。」

該公司認為，由於國會日益兩極分化，今年政府關門可能會持續至少幾周。

史洛斯伯格指出，從歷史上看，在政府資金缺口期間，股票會帶來回報。不過他補充說，「由於在更全面的經濟中看到的潛在脆弱性」，這次事件可能是另一個催化劑，可能引發股市波動加劇和疲軟。

為未來幾季更廣泛的縮減招聘規模，谷歌將在其全球招聘部門裁員數百人。

谷歌母公司Alphabet上漲1.01%。

KeyBanc Capital Markets表示，最新iPhone機型的一些升級可能對某些半導體和連接類股票有利。

分析師John Vinh在最新報告中表示，像是Broadcom、Qorvo、Skyworks Solutions和Cirrus Logic都被點名，「這對蘋果供應鏈產生適度的積極影響」。