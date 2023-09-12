金融時報：中國將超越日本 成為全球最大汽車出口國

中國汽車出口主要銷往歐洲和亞洲的發展中國家市場，受到制裁的俄羅斯是今年最大的出口國。圖為奇利的新車駛進海參威商港。（路透）

中國預料將在今年超越日本，成為全球最大的汽車出口國。這一轉變代表歐美日韓數十年來支配汽車市場的時代已告落幕。然而，中國崛起的背後潛藏國內汽車業深層的結構問題，且大有顛覆全球汽車市場穩定之勢。

據穆迪估計，中國汽車年出口量已先後在2021年和2022年超過南韓 和德國，今年則將超越日本。

不過，英國金融時報指出，於中國的汽車工廠生產和當地需求之間嚴重失衡。原因出在業者錯估三個關鍵趨勢：內燃機汽車銷售會急劇下滑、電動車 日益普及，以及共享制隨中國人口都市化興起，將降低私人擁車的需求。

多年來工業政策的支持加上民間投資確實提高了中國在汽車產業的競爭力，但也導致全國各地汽車產量嚴重過剩。

Automobility顧問公司創辦人、前克萊斯勒中國區負責人 Bill Russo 估計，有2500萬輛汽車擱在庫存。

產能過剩問題衝擊了奇瑞、上汽、比亞迪、吉利和長安在內的本地業者。分析師指出，特斯拉 、福特、日產和現代在內的外國業者也正在調整在中國產線，轉為主打外銷市場。

今年截至7月，中國已出口280萬輛汽車，其中包括180萬輛汽油車，較去年同期成長74%，這反映更多國內消費者選擇電動車和中古車。

現代汽車堪稱傳統汽車大廠在中國深受其苦的代表。現代在中國擁有四座工廠，目前其中兩座用於出口，另外兩座準備賣掉。

南韓汽車科技研究所顧問 Lee Hang-koo說：「問題是，在中國生產的車能賣到哪裡呢？現代在印度、越南、印尼巴西都已經有工廠。」他表示，由於中國廠產能利用率低，近年來虧損激增，而且很難透出口賺錢，因為大部分生產的車輛是汽油車。

分析師預料中國未來幾年仍將保持領先地位。艾睿鉑（AlixPartners）預測，中國汽車海外銷量到2030年將達到900萬輛，占全球30％。

據Automobility統計，中國汽車出口主要銷往歐洲和亞洲的發展中國家市場，受到制裁的俄羅斯是今年最大的出口國，吉利的繽越（Coolray）是其中的熱門車款，售價約為140萬盧布（約1.4萬美元）。

特斯拉已從上海廠向歐洲出口電動車，大約五分之一在歐洲出售的電動車是 Made in China。