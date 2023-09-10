製造業榮景重現，可承受衰退衝擊

拜登總統自豪於其經濟政策。（歐新社）

7月一個溫暖的周六早晨，倫納德(Kathie Leonard)打算坐船在緬因州海岸附近水域度過一天，她的電話響了。這個電話是緬因州經濟和社區發展部負責人打來的，詢問倫納德經營的專業紡織品製造商Auburn Manufacturing是否有興趣在下周週接待「總統」。

起初她問說：「什麼總統？」。然後緬因州官員澄清他們指的是總統拜登 。

倫納德說，「我當時想，『真的嗎？這是真的嗎？』」「但我最終被說服了，並答應了，我們當然願意。我的意思是，你不可能拒絕這樣的機會。」

接下來的周五，在位於波特蘭以北約1小時車程的Auburn Manufacturing，拜登宣揚了經濟政策的成功，並指出製造業對建築項目的投資 不斷增加就是證據。

在藍領工作的成長方面，拜登有很多值得慶祝的事情。根據商務部的數據，7月製造商的建築支出同比成長約71%，雖然商業調查顯示消費者需求疲軟，但8月製造商員工數量較去年同期增加了10.6萬人。

但美國經濟的好時光可能不會持續太久。拜登在緬因州發表演講的前幾天，Fed批准將利率 提高至22年來最高水平，繼續積極打擊通膨。

現在，隨著Fed進入其歷史性通膨鬥爭的最後階段，目前尚不清楚升息將對經濟造成多大壓力。但經濟學家認為，近年來的財政紓困作法正在為製造業提供不可動搖的經濟推動力。

倫納德等一些製造業老闆相信他們的公司能夠應對經濟衰退。

●Fed引發的猜測

自2021年上任以來，拜登已簽署了多項重大支出計畫，為製造業注入數十億美元，其中包括兩黨基礎設施​​法案以及CHIPS和科學法案。政府數據顯示，這使得製造商能夠開始規劃新工廠以提高產量。

包括諾獎得主克魯格曼(Paul Krugman)在內的部分經濟學家表示，聯邦資金的注入以及美國持續向再生能源轉型，引發了美國所謂「製造業榮景」的開始。高盛分析師最近估計，美國製造業將在2年內增加25萬個就業崗位。

但製造商建築支出的穩步成長尚未轉化為製造業就業水平的顯著提高或產出的大幅上升。

即使美國消費者對經濟的樂觀情緒有所增強，經濟學家對經濟嚴重衰退的擔憂在最近幾周也大大減弱，但經濟尚未走出困境。

●需求疲軟的威脅有多大？

擔心是很合理的。標普全球和供應管理協會(ISM)的商業調查顯示，美國製造業已經連續幾個月萎縮。調查反映出消費者需求疲軟、積壓訂單減少以及招聘持續困難。ISM的最新調查顯示，8月製造商的經濟活動連續第10個月收縮。

接受ISM調查的一家食品、飲料和菸草產品製造商指出，「客戶訂單有所減少。 這可能是由於客戶對供應鏈的信心增強，從而減少了庫存。」「客戶也面臨利率上升的壓力。此外，消費者感覺自己的購買力因居高不下的通膨而受到侵蝕，因此他們的購買量減少了。」

前景不太樂觀，至少短期內是這樣。

Alliance for American Manufacturing主席保羅(Scott Paul)表示：「利率上升和疫情期後消費者購買放緩結合，導致PMI數據走軟，而這些數據屬於短期數據，這並不令人意外。」 PMI是採購經理人指數，它是一項用於評估經濟活動水平的商業調查，與標普全球和ISM發布的指數相同。

從歷史上看，製造業在經濟衰退時受到沉重打擊。根據勞工部2011年的文件，在2007年12月至2009年6月的經濟大衰退期間，製造業失業人數總計超過200萬人，占總勞動力的15%。

保羅認為，如果經濟的確陷入衰退，大規模裁員是可以避免的，因為「公共政策刺激了基礎設施投資、製造業需求和清潔能源激勵措施」。他指的是聯邦支出計畫及其條款。

經濟學家表示，製造商增加建廠支出反映出對長期的信心，即使數據顯示短期內需求預計將放緩。建造工廠需要時間。 建築支出數據意味著建設工廠的投資。

然而，保羅表示，目前尚不清楚某些未直接受惠於聯邦資金的製造商，例如包裝食品或服裝製造商，在經濟衰退中的表現如何。

但Auburn Manufacturing的倫納德對其公司抵禦經濟衰退的能力充滿信心，她說，「我們經歷過風風雨雨」。

事實上，倫納德過去見過的利率要高得多，「當我們建造第一棟大樓時，利率約為14%左右，那是在1980年代初。」Fed的基準貸款利率目前在5.25-5.5%的範圍內。1980年代初徘徊在8%至19.5%之間。

同樣，一次性消費品製造商Terravive創始人兼CEO基林(Julianna Keeling)表示，她相信自己的業務在經濟衰退期間不會表現得那麼好，但由於「需求非常強勁，希望使用一次性的永續的產品，這樣就不必為丟棄而感到內疚」，因而可以避免嚴重下滑。

●製造商仍在密切關注Fed

企業通常在擴大業務時申請企業貸款，因此較高的借貸成本可能會阻礙一些製造商的成長計畫。

賓州東部Lehigh Valley規劃中的工業園區River Pointe商業園區開發商表示，製造商對租賃的需求一直很強勁。然而，開發商之一的佩克托(Lou Pektor)表示，「Fed會影響每個人的想法」，尤其是成長計畫。

他說，「有些計畫會被擱置或減慢速度，直到觀察利率和經濟會發生什麼變化。」 這是經濟不確定時期的典型動態：在進行重大商業投資之前等待一些明朗的情況。

拜登前特別助理、國家經濟委員會和國家安全委員會國際經濟高級主任哈里斯(Jennifer Harris)認為，軟著陸已經觸手可及，也就是通膨放緩至Fed 2%的目標，而失業率不會大幅上升，這對製造商來說是個好兆頭。

無論經濟衰退與否，美國製造業的牛市讓業者和拜登的心情都很好。