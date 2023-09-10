未來1周美股觀察重點：消費者何時停手不買了？

消費者支出意願將決定美股走向。(美聯社)

消費者支出全年都超過華爾街預期，這使得美股保持在創紀錄水準，且美國經濟不致陷入衰退。這是為什麼未來一周的股市動態可能取決於兩個相關數據：周三公布的8月美國消費者物價指數（CPI） 和周四公布的美國零售銷售。

財經網站MarketWatch報導，The Colony Group首席投資 策略師Jason Blackwell指出，儘管信用卡利率 飆升突破20%、通膨率高於聯準會2%目標，但去年美國民眾的消費意願「比我們以為的撐得久很多，跟得上物價上漲的步伐」。

上月CPI比一年前上漲3.2%，但比起去年9.1%的峰值已有所下滑。Blackwell將關注周三更新的經濟數據，尋找住房通膨緩解的跡象，儘管過去一年房價下跌，但7月住房成本仍年增7.7%。他說，「脫節必須縮小」。

房貸利率急升對房市的損害比以前小，因為大多數屋主在疫情期間利率處於歷史低點時已進行再融資，為聯準會將政策利率拉到22年來最高提供了緩衝。

儘管銷量減少，但十年來建築不足阻止房價崩跌，許多人的房子成了重要的資產緩衝。與此同時，工資一直上漲，而經濟拒絕屈服。

瑞穗證券表示，這些狀況表明消費者還在持續支出，特別是當家庭債務收入比仍接近20年來低點的大約100%。

Angeles Investments投資長Michael Rosen表示：「市場過去一年左右一直以為經濟會衰退，但錯了。」他認為眼下的高利率不像其他人認為的那麼糟，尤其是當工資上漲和強勁的家庭資產負債表能維持經濟蓬勃發展，就算支出差不多耗盡了疫情期的儲蓄也無妨。雖然製造業存在疲軟，但主導美國經濟的是消費者。這不僅反映在最近的經濟數據，也反映在人擠人的機場、餐館、碧昂絲或泰勒斯座無虛席的夏季音樂會上。

7月，美國零售商銷售出現半年來最大增幅。能源價格上漲可能對即將公布的8月數據產生影響。但Rosen仍認為股票和短期國債的背景有利。他說股市將走高，因「驅動市場的是利潤 ，而企業利潤強勁」。

FactSet資深盈利分析師John Butters上周五預計標普500指數第3季淨利潤率為11.7%，高於上一季的11.6%，也高於11.4%的五年平均。

Rosen指出，1980年代聯邦資金利率高達兩位數，但「投資者記性不好」，這樣說來，百分之五是相當正常的利率，他甚至認為「零利率對經濟有害」。