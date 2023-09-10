加油還是充電？中石油收購充電企業普天新能源

中國「三桶油」之一的中石油收購央企普天新能源，布局充電賽道。（路透）

中國能源巨頭中石油 7日宣布成功收購充電企業普天新能源100%的股權。除了中石油外，近年來「三桶油」裡另兩家中石化、中海油都在加速推進充換電業務布局，外界關注在「三桶油」入局下，充電市場格局可能產生變化。

中國基金報報導，此次中石油並未披露具體收購金額，不過根據北京 產權交易所此前公告，早在2019年，普天新能源55%股權曾被掛牌轉讓，彼時擬轉讓底價合計達人民幣16.5億元，但無人接盤。

普天新能源是中國最早開展充電業務的央企，在車輛技術、動力電池、充電設備、碳交易及增值服務等領域均有布局。中國充電聯盟最新數據顯示，普天新能源的公共充電樁數量已超2萬台。

21世紀經濟報導，這次收購是中石油在充電領域重要布局，有利於中石油加油站完善新能源網絡、打造「充電+」產業生態，助力銷售公司向「油氣氫電非」綜合能源服務商轉型發展。中石油相關人員表示，未來3年將抓住新能源產業發展的窗口期，完成充電樁業務在全國的戰略性布局，力爭進入充換電排名前列的企業行列。

事實上，中石油近期積極投資 新能源：今年6月，中石油公開招標，預計耗資人民幣6億元採購包括充電樁、設備零組件在內的充電設備；8月與五糧液集團聯合成立了四川中新綠色能源公司，持股比例分別為49%、51%，該公司為充電設備銷售。

中國其他能源公司也正加入賽道力求轉型。中國石化在今年上半年建成充換電站351座，累計已達到2650座，該公司在今年半年業績說明會上指出將進一步加快充換電業務發展，快速布局充電市場，擴大市場佔有率；持續探索充換電運營新模式等。

而中海油在今年6月與蔚來能源達成合作，共建充換電基礎設施。中海油曾表示，會充分依託海洋資源開發的能力優勢積極佈局新能源業務，加快發展海上風電。

中國電動車銷量快速增長，但充電設備仍未跟上。工信部等八部門先前曾預計到2025年中國新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例力爭達到「1：1」，而中國充電聯盟數據顯示，截至今年7月，樁車增量比為「1：2.6」，顯示仍有很大的成長空間。

從充電市佔率來看，截至7月，中國充電基礎設施累計數量為692.8萬台。排在前三位的特來電、星星充電、雲快充，期末充電基礎設施分別達43.9萬台、39.9萬台、36.1萬台；國家電網以19.6萬台排在第四位，上汽安悅和中國普天則分別以2.5萬台、2.4萬台，排在第14位、15位。