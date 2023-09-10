華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為 8日意外開賣新手機Mate 60 Pro+及Mate X5折疊手機，傳兩款手機都是搭載華為最新的麒麟9100晶片 以及5.5G 的上網速度。

中關村在線報導，多位中國網友已經拿到Mate X5折疊手機，數碼博主鍾文澤首先對華為Mate X5的網速進行測試，將其與華為Mate X3進行了對比。結果顯示，在同一位置、同一運營商卡、同一時間，華為Mate X5的網速直接達到了1066Mbps，遠超過前一代的華為Mate X3的100Mbps。

在測試過程中，鍾文澤的手機卡是聯通大王卡5G套餐，理論上應該具備最高300兆左右的下載速度，然而測試結果顯示其下載速度卻達到了千兆級別。證實該手機已經達到5.5G的上網速度。

至於是否搭建麒麟9100晶片尚有待專業機構拆機才能證實，根據此前傳出的9100晶片是採用2.5D封裝（堆疊內存），四級片外超高容量緩存的完整版本，其性能明顯優於沒有堆疊內存的麒麟9000s，也許會和高通的驍龍8Gen1處理器差不多。

麒麟9100晶片應該也是由中芯國際代工，採用7奈米代工技術，並且已經完成去除美國技術的工藝，採用中國國產光刻機（曝光機），以規避美國進一步的技術封殺。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點