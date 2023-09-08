憂Fed過度升息 史指3周來首跌

美股小幅上漲，但由於人們再次擔心Fed可能升息超過之前預期，本周股指全面下跌。(Getty Images)

美股小幅上漲，但由於人們再次擔心Fed可能升息 超過之前預期，本周股指全面下跌。

史坦普500指數小漲6.35點或0.14%，結束3天連跌，收4457.49點。道瓊工業平均指數上漲75.86點或0.22%收3萬4576.59點。那斯達克綜合指數上漲12.69點或0.09%收1萬3761.53點。

主要股指本周收跌。史指和那指分別下跌1.3%和1.9%，為3周以來首跌。道指收跌約0.8%。

由於油價持續上漲，能源股走升。史指能源類股上漲1%，本周上漲1.4%。主要贏家包括Marathon Petroleum和Phillips 66，都上漲2.9%。瓦萊羅能源(Valero Energy)上漲4.26%。

一些最近幾個交易日表現不佳的科技股站穩腳跟。蘋果公司在連續兩個交易日下跌後小漲0.35%。微軟和Salesforce上漲約1%。輝達和特斯拉等公司下跌約1.1%。由於面臨系統故障，支付公司Block下跌5.28%。

Sit Investment Associates資深副總裁兼投資 組合經理人多蒂(Bryce Doty)表示，在本周出現一系列強於預期的經濟數據後，8日交易時段沒有壞消息，投資人可能會感到一些安慰。

他說，「當想到經濟時，這對投資人來說就像是連鎖反應。」「如果看來將避免硬著陸，就會得到一些好的經濟消息，人們很快就會鬆口氣，隨後對Fed升息的預期就會增加。」

最近的經濟數據、包括低於預期的首次申請失業救濟金人數，重新引發人們對升息的擔憂以及對Fed可能還有更多工作的擔憂。根據CME Group的Fed Watch工具，截至8日，交易員預計9月可能暫停升息後，11月升息的可能性接近42%。

BMO 財富管理首席投資策略師馬永裕表示，這些因素，再加上雖然利率上升，但企業經營狀況良好的跡象正在加劇當前市場的「拉鋸戰」，「目前我們正處於一個奇怪的階段，利多可能是利空；但我認為這種情況不會持續太久。」並補充說，消費者支出疲軟可能會扭轉這種局面，「我們只是還沒有走到那一步。」

投資人還仔細研究了最新一批企業財報。電子簽名股票DocuSign下跌3.68%，即使該公司第2季業績超出預期並發布樂觀的第3季財測。由於第3季財測疲軟，RH下跌15.63%。

根據美國個人投資客協會(AAI I)最新調查，最近一周，散戶投資人對未來6個月股票前景的看漲情緒從上周的33.1%飆升至42%，為8月初以來該指標首次高於歷史平均水平37.5%。

看跌情緒跌至29.6%，創4周低點，而上周為34.5%。中性情緒從上周的32.4%降至7周低點28.2%。

本周金融通訊編輯和顧問進行的每周投資人情報調查中，樂觀情緒也有所上升，從上周的43.1%升至49.3%。看空的比率略有上升，從20.8%升至21.9%；而修正陣營的比率則從36.1%收窄至28.8%。

對於那些試圖與投資人群對抗的反向投資客來說，看漲情緒的上升是一個壞兆頭，因為這可能意味著現金已經投入市場，而場外推高價格的火力減弱。

瑞穗表示，隨著網絡流量的增加和包括人工智慧(AI)生成產品的推出在內的繁忙項目的支持，Adobe的財務狀況將在長期內得到改善。

在最新報告中，分析師莫斯可維茲(Gregg Moskowitz)將該股評級調升至買進，目標股價從之前的520元調升至630元。該軟體公司將於9月14日正式公布2023年第3季財報結果。

莫斯可維茲表示，「話雖如此，這並不是關於本季的電話會議。」「而是憑藉其高度全面的點到點產品，Adobe仍然處於有利地位，可以從數位化轉型中受益。」

D.A. Davidson表示，Snowflake是AI領域的後起之秀，必將獲勝。

分析師盧理亞(Gil Luria)給予該股買入評級，並建議目標價為200元。該公司股價上漲3.82%，代表這家雲端數據提供商在經歷艱難的上季後出現復甦。

盧理亞在最新報告中寫道：「即使今年雲端優化工作困擾了軟體公司，我們仍認為Snowflake處於有利地位。」「它們保持著一流的成長率，並且作為一家占有優勢的雲端數據公司，可以從不斷成長的AI需求中受益。」