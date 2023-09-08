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蘋果、Nvidia都落難...美科技股上漲列車輪子脫落了

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果和輝達股價近來相繼下挫，加深投資人對科技股漲勢告終的顧慮。(路透)
蘋果和輝達股價近來相繼下挫，加深投資人對科技股漲勢告終的顧慮。(路透)

巴隆周刊（Barron's）報導，過去兩個交易日來，蘋果公司市值蒸發1,900億美元，另一重量級指標股輝達（Nvidia）本周截至周四收盤止也跌掉5%。種種跡象顯示，今年科技股這波漲勢可能氣數已盡，捧漲科技股的資金流已從漲潮轉變成退潮。

今年來，美股漲跌方向大致由巨型科技股主導，輝達年初迄今飆漲216%，臉書母公司Meta Platform暴漲148%，特斯拉漲幅也有104%，成為領漲史坦普500指數的三大成分股。那斯達克綜合指數今年1至8月的表現是2003年以來最強，今年來仍漲31%。

然而，蘋果和輝達股價相繼下挫，可能加深投資人對科技股漲勢告終的顧慮。畢竟，那指9月來天天收跌。

蘋果遭遇中國兩重拳

受中國禁止政府官員在工作時使用iPhone的消息打擊，蘋果股價連摔兩天，8日盤前小漲0.1%，止跌跡象似乎乍現。然而，華爾街分析師普遍認為，中國禁令本身雖不足以構成讓恐慌的理由，卻足夠讓蘋果光環減損幾分，可能限縮年底前該股的表現。

摩根大通分析師團隊指出，中國擴大iPhone禁令的消息傳出，適逢中國本土手機大廠華為推出Mate 60 Pro（5G智慧手機），這些發展使「蘋果更難在當地市場持續擴大市占」。摩根大通因此調降蘋果目標股價，從235美元降至230美元，股票評等維持「加碼」。

花旗分析師馬里克也對蘋果股價後市轉趨保守，認為在中國上述兩項不利蘋果的發展傳出後，市場對下周iPhone 15推出的興奮感已降溫。馬里克認為，中國限用iPhone加上華為推出Mate 60系列，對蘋果股價後市形成一大風險，儘管他仍維持「買進」評價，也未更動240美元的目標股價。

輝達利多不漲是警訊

事實上，對科技股上漲列車車輪脫落的疑慮，早在蘋果遭遇中國雙重麻煩之前，就已經存在了。從輝達股價利多不漲，即可見端倪。

輝達發布大幅超越預期的盈餘和財測後，股價卻未能守住500美元價位，是第一個跡象。這檔人工智慧（AI）晶片股9月來跌幅已擴大到超過6%。

Research Affiliates創辦人阿諾特就形容，本益比衝上110倍、市場飛越1.1兆美元的輝達，是「市場狂想的教科書範例」。他說：「市場太自信，把燦爛耀眼的未來展望，折合為此刻更燦爛耀眼的股票價位。」他說：「輝達是那種類型的範例：一家很棒的公司，股票估值已飽和再飽和。」他認為，萬一輝達股價泡沫爆裂，「非常可能」拖垮整個股市。

另一跡象也不妙。Google搜尋數據證實，隨聊天機器人ChatGPT去年11月推出而掀起的AI熱潮，如今已降溫。

新iPhone難治癒科技股焦慮症

財報季已落幕，利多利息大致已反映在股價上，投資人如今看來更急著要懲罰科技股，而不是再錦上添花。

下周iPhone 15發表會仍可能讓蘋果股價為之一振，但巴隆周刊分析指出，光是那股興奮感，也不太可能治癒近來科技股投資人集體染上的焦慮症。

蘋果和輝達股價近來相繼下挫，加深投資人對科技股漲勢告終的顧慮。(美聯社)
蘋果和輝達股價近來相繼下挫，加深投資人對科技股漲勢告終的顧慮。(美聯社)

輝達 iPhone 投資

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