微軟預測：AI軟體事業營收衝上百億美元速度將是史上最快

微軟表示，其生成式AI套裝工具營收達到100億美元的速度，將締造軟體業的歷史紀錄。（路透）

微軟 財務長胡德（Amy Hood）重申，其生成式人工智慧（AI ）套裝工具營收達到100億美元的速度，將締造軟體業的歷史紀錄。微軟也說，若其AI產品客戶透過其系統生成的作品遭控侵害版權，微軟將代為支付法律損失。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，胡德在高盛Communacopia & Technology研討會上表示，「機會已在那了」，客戶都想取得AI商業軟體。

微軟最近推出一系列AI驅動產品，包括針對Microsoft 365套裝軟體推出每位用戶每月加收30美元的AI助手「Copilot」服務。

胡德說，客戶對365 Copilot的回饋一直都很好，這套系統「改變了我的工作方式」，例如改變40頁文件的所有字體等簡單任務，「這些回饋也透露了價格」，「價格是以價值為基礎，不能為科技而科技，而是價值和工作效率，若是如此，將成為IT預算清單的優先」。

她說，365 Copilot的目標市場龐大，微軟365擁有1.6億名用戶。她也討論到最近「優化」趨勢已拖慢微軟Azure和其她雲端 供應商成長的趨勢，表示優化只是經營大型雲端工作量的標準環節之一，客戶仍試圖儘可能提高效率。

胡德指出，微軟的挑戰是鼓勵客戶把省下來的錢，投資於新的工作量，她在被問到總體經濟前景時，表示微軟仍相信科技長期成長，認為IT支出占國內生產毛額（GDP）比率最終將比目前翻倍。

另一方面，微軟在一篇部落格文章表示，只要其AI產品客戶使用產品內建的「護欄與內容篩選器」，若有第三方控告該公司的Copilot商業客戶、或所生成的作品，微軟將為客戶辯護，並「支付不利判決、或因訴訟導致的和解金額」，微軟將保護月付19美元的GitHub Copilot客戶、以及微軟 365Copilot客戶。