美中科技戰升溫 為何英特爾股價還連漲9個交易日？

晶片股近日普遍下跌之際，英特爾（Intel）股價截至7日已連續九個交易日上漲。（路透）

在美中科技戰山雨欲來之際，銷售也仰賴中國大陸市場的美國晶片 大廠英特爾（Intel），股價7日卻大漲3.2%至去年7月底以來最高，且連續第九個交易日走高，締造近三年來長漲勢。巴隆金融周刊（Barron's）認為，原因可能是投資 人視英特爾為能取代台積電 的美國本土供應商。

英特爾股價周7日收盤上漲3.2%，報38.18美元，是2022年7月28日以來的最高收盤價，且過去九個交易日累計上漲17.2%，相較下，蘋果和台積電ADR 7日都重挫。

巴隆周刊評論指出，英特爾股價表現優於同業，有個好理由：投資人把英特爾當做晶片戰爭失控時的避險標的。

評論認為，亞洲地緣政治緊張持續升高，可能促使愈來愈多公司考慮以英特爾取代台積電，幫助生產晶片。英特爾是規模與產能唯一有潛力與台積電相競爭的美國晶片製造商。台積電雖然在美國有一些生產設施，但多數產能都在亞洲。

英特爾執行長基辛格在兩年前重回英特爾後，就積極改變營運策略，擴大晶圓代工事業。英特爾高階主管Mark Gardner今年稍早也強調，英特爾的代工服務更具地理上的安全性，也能提供先進封裝服務。

媒體報導北京當局開始禁止公部門員工在公務上使用蘋果iPhone，使半導體投資人愈發擔憂美中緊張升高。

英特爾也銷售許多晶片到中國大陸，但股價在利空傳出後卻不跌反漲，原因正是該公司具有取代台積電，在美國為客戶代工的可能性。