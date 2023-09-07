Nvidia支持 AI新創公司Imbue估值越獨角獸門檻10億美元

輝達（Nvidia）在內投資人提供2億美元融資，使大型語言模型AI新創公司Imbue的估值超過10億美元。（路透）

總部位於舊金山的Imbue是一家建立大型語言模型以支持AI 工具的新創公司，已獲得包括輝達 （Nvidia）在內多位投資人提供的2億美元巨額融資 ，使得這家AI研究實驗室的估值增加到10億美元，達到獨角獸門檻。

此輪融資由加密貨幣億萬富豪麥卡萊布（Jed McCaleb）成立的非營利組織阿斯特拉研究所（Astera Institute）領軍，有輝達和通用汽車旗下的自駕車子公司Cruise執行長Kyle Vogt等參與。融資金額是Imbue先前已籌集資金的10倍。

Imbue共同創辦人兼執行長Kanjun Qiu在接受彭博資訊訪問時表示：「現金比運算易求的多。我們很開心兩者皆有。 」她說，Imbue已取得10000顆輝達GPU，輝達「全以現金」參與融資。

她認為，優化AI系統的推理能力對構建高效的AI代理至關重要。她說 :「我們針對推理優化系統，就能得到真正幫我們做我們想做之事的AI，不僅僅是我們說的話。」Imbue是少數幾家由女執行長帶領的AI獨角獸公司之一。

Imbue先前的融資也獲得其他科技業知名人士如Dropbox執行長Drew Houston加入。