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Fed官員：9月會議按兵不動後 可能需再次升息

編譯季晶晶／綜合外電
達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）。（路透）
達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）。（路透）

美國達拉斯聯準銀行達總裁洛根（Lorie Logan）表示，聯準會（Fed）在即將舉行的政策會議上按兵不動可能是適當的，同時暗示可能要進一步升息才能使通膨回到2%。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）則表示，美國當前的貨幣政策良好，官員必須謹慎分析數據才能確定利率路徑。另在Fed人事方面，庫格勒（Adriana Kugler）擔任理事的提名獲參議院投票確認，她將成為美國央行首位拉美裔決策官員。

負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）將於9月19日到20日召開會議，討論當前基準貸款利率的水準是否高到足以抑制求和價格上漲。

今年在FOMC有投票權的洛根周四在達拉斯商業俱樂部準備發表的講話中表示，「本月稍晚開會時如果跳過（skip）升息，可能是適當的，但跳過不意味停止升息。未來幾個月，對數據和前景的進一步評估可能證實必須做得更多以消除通膨」。

同日，對Fed利率也擁有投票權的威廉斯在彭博電視記者Michael McKee主持的一場討論中表示，貨幣政策具有限制性，正推動需求降到與供應平衡且有利緩和通膨的水準。

他說：「我們的政策良好，但須依賴經濟數據做決定。我們必須繼續觀察數據，仔細分析，認真問自己：政策是否具有足夠的限制性。是否必須再升息，以確保在糾正勞動力失衡和降低通膨目標上取得穩步進展。」

芝加哥聯準銀行古斯比（Austan Goolsbee）周四對Marketplace說：「我們正迅速接近一個新階段，那就是討論焦點不再是利率該升多高，而是利率該保持在高點多久。」

另外，美國參議院以53對45的投票結果確認了庫格勒擔任Fed理事的提名，她將是Fed首位拉美裔決策官員，這為拜登政府在這個全球最具影響力經濟機構之一推動人事多元化的進程再添一筆。

此前一天，參議院確認Philip Jefferson成為有史以來第二位擔任副主席的非裔人士，並確首位非裔女性理事Lisa Cook完整的14年任期。

庫格勒是哥倫比亞裔美國經濟學家，現任美國駐世界銀行代表，她將填補布蘭納德擔任拜登經濟顧問後留下的理事空缺。她是休假狀態中的喬治城大學教授，過去在歐巴馬政府擔任過勞工部首席經濟學家。

利率 投票 升息

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