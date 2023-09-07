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擔憂再次升息 那指連跌四天

11萬無證客湧入 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

擔憂再次升息 那指連跌四天

記者張大仁／即時報導
《彭博》報導，中國正擴大對國有企業和機構使用iPhone的禁令，導致蘋果下跌2.92%。路透
《彭博》報導，中國正擴大對國有企業和機構使用iPhone的禁令，導致蘋果下跌2.92%。路透

由於對Fed利率政策路徑以及政策制訂者今年是否會再次升息的擔憂重新浮現，那斯達克綜合指數連續第4個交易日下跌。

以科技股為主的那指下跌123.64點或0.89%收1萬3748.83點；史坦普500指數下跌14.34點或0.32%收4451.14點。道瓊工業平均指數上漲57.54點或0.17%收3萬4500.73點。

獨立顧問聯盟投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「人們希望Fed在今年底前按兵不動，但可能還會再升息一兩次。」「在所有條件相同的情況下，這對股市來說有點負面，因為股市預計Fed今年可能已結束升息。」

《彭博》報導，中國正擴大對國有企業和機構使用iPhone的禁令，導致蘋果下跌2.92%。科技股和半導體股表現不佳，Nvidia和Advanced Micro Devices分別下跌1.74%和2.46%。希捷科技(Seagate Technology)下跌10.94%，而Skyworks Solutions、高通和Qorvo下跌至少7%。

7日公布的一系列經濟數據、包括低於預期的初請失業金人數，引發人們的擔憂，仍然強勁的勞動市場可能會讓Fed在放鬆緊縮貨幣政策立場時三思而後行。每周申請失業救濟金人數為21.6萬人，低於《道瓊》預期為23萬人，而第2季勞動力成本增幅超過預期。

扎卡雷利表示，加上近期能源價格上漲，強勁的就業市場將增加Fed採取行動並可能批准更多升息的必要性。

即使93%的交易員預計9月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議會暫停升息，但未來升息並非不可能。根據CME FedWatch工具，11月升息的預期已升至約43%。

交易員還整理了最新的企業財報。由於財測疲軟，C3.ai下跌12.21%，而ChargePoint因營收低於預期而下跌10.84%。

零售巨頭沃爾瑪降低了準備線上訂單和庫存貨架的新員工起薪，這可能代表勞動市場正在降溫。

該公司證實，7月工資有所減少。工資變動的消息《華爾街日報》最先報導。

沃爾瑪發表聲明表示，這項變化將時薪減少約1元，以便各工作類別的起薪保持一致。

特斯拉似乎是所謂「七巨頭」股票中第一隻大跌的股票。

特斯拉上次創下52周高點是在2022年9月21日，之後該股相對52周高點跌幅最大，跌幅達20%。

微軟7月18日見頂，隨後下跌9.9%；蘋果公司股價於一天後的7月19日見頂，之後下跌近11%；Meta Platforms的52周高點出現在7月28日，之後下跌8.3%；亞馬遜8月4日見頂，現在下跌4.2%；Nvidia在8月24日創下52周新高，之後已下跌近8%；Alphabet是七家中最後一家，在8月31日創下新高，之後僅下跌2%。

分析師諾瓦克(Brian Nowak)重申對Meta的加碼評級，並維持375元的目標價，相當於較6日收盤價上漲約25.4%。

他表示，Reels的全球平均每用戶收入僅為其他Meta平均參與度的28%左右。該公司的基本財測顯示，到2024年，Reels的營收將同比成長約108%，廣告收入將增加130億元，而Reels的收入將在2024年達到250億元。

他在6日報告中指出，「這代表Reels的營收機會尚未到來。」「事實上，Reels的參與度正在推動平台上花費的時間增加，相信2023年第2季的成長率會上升，這讓人們對Reels推動廣告收入的能力更有信心。」

該公司還預計Meta的點擊廣告將以「超快速度」增加，並且該公司有可能在WhatsApp、Messenger和Instagram中推出AI驅動的代理，從而加強該應用程式的搜索和購物功能。

Meta收盤下跌0.17%。

雖然能源股下跌0.22%，但仍是史指唯一可望本周收漲的類股。

得益於哈里伯頓(Halliburton)和馬拉松石油公司(Marathon Petroleum)上漲2.5%，能源股本周上漲2.63%。瓦萊羅能源公司(Valero Energy)和雪佛龍公司(Chevron)分別上漲1.66%和0.06%。

能源股也是9月唯一上漲的類股，本月初以來上漲了2.6%。

升息 特斯拉 沃爾瑪

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