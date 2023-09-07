股債魅力俱失色還可投資什麼？巴克萊：抱現金或考慮這6主題

圖／路透

美國指標性公債殖利率 再度回升，只差幾個基點就重返16年高峰，這顯然對美股走勢不利。巴克萊銀行（Barclays）策略師團隊表示，在股市和債市吸引力俱降之際，現金仍是王，但另有六種投資 主題值得考慮。

MarketWatch報導，由巴克萊策略師Ajay Rajadhyaksha領導的團隊在最新研究報告中預測，美國經濟成長可能在2024上半年轉弱，反映超額儲蓄耗竭，以及聯準會（Fed）持續把利率升得比市場預期更高、維持在高檔更久。

此外，中國需求疲弱，也意味大宗商品行情可能欲振乏力。

巴克萊策略師寫道：「在這種環境下，投資人如果坐擁收益率5.4%的現金，可謂持盈保泰。從資產配置觀點來看，巴望股票或債券表現能大幅勝出，是不切實際的期待。」

既然股票、債券、大宗商品等主要資產類別看來都不吸引人，巴克萊表示，䈭4季或許可考慮其他投資主題，例如下列六種：

一、放空美國2年期公債

最近美國就業數據比市場預期強，整體就業成長仍高得足以防止失業率大幅攀升（如果勞動參與率走平），這意味著整體經濟不至於減緩到Fed樂見的地步，也因此巴克萊預料Fed年底前仍可能把政策利率進一步提高到5.5%~5.75%區間，明年即使降利率，也可能降得比市場預期緩慢，估計第一次降息時點可能拖到2024年9月。

二、買進德國公債

美國與歐洲利差將擴大。美國經濟即使衰退，衰退幅度也會比歐洲來得淺，所以美債殖利率應該會比較高；債券殖利率走勢與價格反向。再者，歐元區的財政狀況比美國良好，美國發債量較大，也可能推升美債殖利率。這將使德國公債的投資吸引力顯得較強。

三、美股仍將勝出

此刻巴克萊對股票較不熱中，但認為，相對而言，美國股市表現仍將凌駕全球股市。巴克萊寫道：「中國瀕臨通貨緊縮，歐洲面臨停滯性通膨（stagnation），美股應會受益於『別無選擇』（TINA）的現象。（日股也將受益，但程度較小。）此外，美企盈餘下修周期可能已見到谷底，而對中國情勢敏感的已開發市場，像是德國的DAX股價指數，則將步履蹣跚。」

四、銅勝鐵礦砂

這與中國不動產業的問題有關。巴克萊認為，此問題仍將揮之不去。不過，本季以來，鐵礦砂價格已彈升逾4%，反映最近瞄準房市的刺激措施有助提振需求，但銅價最近大致持平。巴克萊說：「這似乎與我們的看法相左。基礎建設重心從舊的轉向新的，對銅價後市比對鐵礦砂更有利。」

五、放空英鎊兌日圓

據巴克萊研判，隨著英格蘭銀行（央行）近來連番升息，英國經濟搖搖欲墜，必將拖累英鎊。對照下，日圓一波升勢正蓄勢待發，因為日本迅速重拾經常帳順差，也因為過度的利差交易（賣日圓、轉投資收益較高的外幣資產）湧現平倉潮。

六、高收益貨幣 強過周期性貨幣

外部和全球貨物需求減緩，對貿易敏感的經濟體是一大成長逆風，由此推論周期性貨幣（cyclical currencies）表現將不如高收益貨幣。因此，巴克萊表示，將放空瑞典克朗、紐西蘭幣、中國人民幣和韓元；同時做多匈牙利弗林特、巴西里爾、墨西哥披索，以及印度盧比。