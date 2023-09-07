蘋果股價連二天重挫 Wedbush、花旗：市場反應過度

Wedbush證券分析師艾夫斯和花旗分析師團隊都認為，市場對中國近幾周來擴大禁止公務員和國企員工使用iPhone的消息「反應過度」。(路透)

外媒報導，Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）和花旗（Citi）分析師團隊看法相同，都認為市場對中國近幾周來擴大禁止公務員和國企員工使用iPhone 的消息「反應過度」。然而，蘋果股價7日早盤連續第二天重挫，兩天來市值估計可能蒸發1,940億美元。

根據MacDailyNews報導，知名科技產業分析師艾夫斯發布研究報告說，iPhone禁令造成的影響「實在太誇張」。據他估計，未來12個月在中國售出的iPhone約4,500萬支，其中受擴大禁令影響的數量可能不到50萬支。

艾夫斯在研究報告中寫道：「儘管雜音很響亮，蘋果在中國智慧手機市場的市占率已大幅增加。」艾夫斯仍給蘋果股票「加碼」評價。

MacDailyNews報導指出，蘋果產品在中國已成為身分地位的表徵，而這種地位可能持續到很久以後。

另根據路透報導，花旗分析師團隊也表示，中國擴大現有iPhone使用限制的消息傳出後，已重創蘋果及其供應商的股價，但市場或許「對此傳聞反應過度，在市場整體信心疲弱時」尤然。

花旗並指出，2021年，有關中國限制特斯拉電動車 進入軍用設施的消息傳出後，特斯拉供應商的股價也應聲大跌，但隨後很快就反彈了。