蘋果測試用戶買高端iPhone的荷包極限 新款Pro愈來愈貴

蘋果iPhone 15發布在即，將測試高端機型價格極限。(本報資料照片)

華爾街日報報導，分析師預計，蘋果（Apple）下周二舉行新品發表會時，部分iPhone 新款手機的價格將變貴，漲幅最高100美元，測試消費者願意為高端機型多付多少錢。

力圖提高收入的蘋果近年來成功引導消費者購買高端機型，銷量雖停滯不前，營收和利潤仍能增加。漲價有助支付因通膨增加的零件成本，但諸如Consumer Intelligence Research Partners聯合創辦人Josh Lowitz在內的分析師認為這種策略很快會碰上天花板，Pro機型的市場很可能已達飽和，新客戶不會多。

蘋果的挑戰是讓消費者相信Pro的功能值得他們掏錢升級。iPhone 15 Pro料將配備鈦金屬外殼、升級的處理器和攝影功能。標準的靜音開關將以特製按鈕取代，可執行快速打開相機app或手電筒的操作。較便宜的iPhone 15基本款預料功能比較不那麼先進，配備與去年iPhone 14 Pro相同的處理晶片 。iPhone 15的基本款和Pro都有的重大變化是充電埠格式遵守新的歐洲法規，放棄2012年iPhone 5以來的Lightning，改採USB Type-C。

瑞銀分析師David Vogt表示，過渡到新標準可能令消費者猶豫，大家不會為了升級而升級，可能再等一下。

2016年離職、現為獨立技術顧問的Michael Gartenberg說：「對大多數用戶來說，iPhone 13就夠好了，基本的iPhone相機也能拍出不錯的照片。」

蘋果四年前開始推出價格較高的Pro機型，提供比基本款更先進的相機和更好的螢幕。後來又再細分高端機，例如去年的iPhone 14 Pro配備更先進的晶片。在此一策略下，即使2020年來iPhone價格未變，但因為有愈來愈多人買高端機型，蘋果的銷售還是有所成長。

蘋果銷售的另一利多是電信商擴大補貼，鼓勵用戶買5G 手機。蘋果2020年底發布首款5G手機iPhone 12，推動2021年iPhone銷量大增近40%。

諮詢業者BayStreet Research創辦人Cliff Maldonado表示，電信商的補貼預計今年底前不變，有利iPhone 15的銷售，但明年可能開始逐步取消補貼以提高利潤。

在美國智慧手機市場下滑之際，成長重要來源的中國也可能為iPhone業務帶來日益加深的風險，北京傳出已下令政府官員不得在工作中使用iPhone。

Maldonado說，「消費者持有手機的時間會愈來愈長。蘋果的痛苦在明年」。