憂Fed升息未止 道指跌近200點

由於人們越來越擔心Fed的升息之路可能還沒結束，股指遭到拋售，延續9月開局的低迷狀態。路透

由於人們越來越擔心Fed的升息 之路可能還沒結束，股指遭到拋售，延續9月開局的低迷狀態。

道瓊工業平均指數下跌198.78點或0.57%收3萬4443.19點。史坦普500指數下跌31.35點或0.7%收4465.48點；那斯達克綜合指數下跌148.48點或1.06%收1萬3872.47點。

美國國債殖利率 大漲，再次打壓風險資產。2年期國債殖利率上漲約6個基點，在5%以上水平交易。

受利率壓力，科技股表現不佳，以科技股為主的那指連續第3天下跌。跌幅最大的公司包括輝達和蘋果，跌幅均超過3%。與蘋果一樣，安進(Amgen)和波音(Boeing)均下跌約 2%，給道指帶來壓力。

美國國債殖利率上升恰逢經濟數據強於預期，引發人們對進一步升息可能性的擔憂。最近對美國經濟服務業和製造業的數據顯示，物價正朝錯誤的方向發展。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「供應管理協會(ISM)強化了困擾股市數周的所有擔憂，殖利率率上升削弱了股票估值，強勁成長和粘性通膨給Fed帶來壓力，健康成長進一步推動石油價格上漲。」

8月ISM服務業指數的物價成分上升2.1個百分點達58.9%；回報上漲的公司比例也創4個月新高。

之前ISM製造業指數的物價部分躍升5.8個百分點至48.4%。雖然低於50%的讀數代表ISM調查出現收縮，但單月大幅躍升是與近期趨勢的逆轉。支付價格漲幅略高於預期，進一步加劇了升息擔憂。

ISM服務業數據公布後，Fed 11月升息的可能性增加。根據CME數據，截至6日下午，預計11月升息的可能性超過40%；Fed本月維持利率穩定的可能性為93%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「即使我們不斷聽說可能只是陷入疲軟而不是衰退，但收到有關經濟的負面消息越多，人們就越擔心實際上可能陷入衰退。」

其他方面，Fed最新褐皮書顯示，美國經濟從7月和8月開始溫和成長，物價增幅放緩。

波士頓Fed行長柯林斯表示，Fed可以「謹慎地」進一步升息，但表示「有必要進一步收緊」，具體取決於數據。

蘋果股價創一個多月來最糟單日走勢。其股價下跌3.58%，為8月4日以來最糟表現；當時股價下跌4.8%。

CFRA表示，蘋果的硬體發表會應該會對這家科技巨頭產生正面影響。分析師齊諾(Angelo Zino)表示，保守考慮，預計iPhone 15周期將成長5%。雖然預計售價不會上漲，但該公司有50%的可能會提高Pro設備的價格，這將推動iPhone營收預期調升。

他說，「我們相信iPhone Pro設備將進一步與標準手機有所區隔。」

蘋果股價今年表現強勁，2023年上漲超過40%。

在該連鎖店銷售更好的品牌以及「精減清倉庫存」後，Loop Capital越來越看好零售商T.J. Maxx。提高該公司的目標價，從100元上修至105元。

分析師強平(Laura Champine)表示：「由於T.J. Maxx擁有更好的品牌，因此可能處於最佳位置可以吸引更多年輕的平價客戶，因為他們須再次償還學貸。」「建議投資人在該股走強前買入，因為下半年有進一步上漲潛力。」

伯恩斯坦在最新報告中表示，預計學貸支付的恢復不會對消費者支出產生重大影響，低收入 消費者由於學債水平較低和潛在的債務減免，受到的影響最小。

分析師謝爾曼(Aneesha Sherman)表示，服裝等可自由支配支出將比其他支出受到更嚴重的打擊。在這種環境下，她看好折扣零售商，並指出，該產業已在適度的財測和低收入購物者宏觀環境改善的情況下建立起來。

她說，「加上學貸，核心低收入購物者受到債務減免的保護，而中等收入購物者可能會以低價進行交易，以獲得更多平價商品，以便在返校、萬聖節、黑色星期五和聖誕節購物季撿到更多便宜。所以我們認為影響可以忽略不計，甚至反而可能是正面的。」