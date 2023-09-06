華為挾Mate 60 Pro逆襲 對蘋果獲利衝擊多大？

美銀證券分析師表示，中國手機巨人華為改良技術，挾著新Mate 60和Mate 60 Pro手機反攻市占，可能對蘋果2024年度的獲利造成衝擊。(路透)

美銀證券 分析師表示，蘋果近年來智慧手機市占率擴增，一大因素是中國手機巨人華為 遭到制裁，但現在這個中國對手已改良技術，蓄勢反攻市占，可能對蘋果公司2024年度的獲利造成影響。

MarketWatch報導，美銀證券分析師莫漢表示，他很好奇，華為挾著手機技術改良展開逆襲，可能對蘋果在中國市場的成長動能造成多大影響。

莫漢說，近幾年來，華府對華為實施制裁，禁止美國企業對華為銷售軟體和設備，讓蘋果得以藉由侵蝕華為的市場並且擴大市占。然而，華為新推出Mate 60和Mate 60 Pro手機，凸顯本土自製的麒麟9000S晶片，「似乎能執行媲美5G的速度」，可望協助華為重新贏回市占。

他在研究報告中寫道：「如果華為有能力供應並擴充本土製的麒麟9000S，我們認為，Meta系列手機將給華為機會提高出貨量，並奪回市占，有可能對iPhone 銷售構成下行風險，尤其是在亞太地區。」

莫漢說，華為「歷來在中國一直是受偏愛的國貨」。

根據他的估算，蘋果每賣出100萬支iPhone，就賺進略高於1美分的每股盈餘；如果華為的銷量市占奪回1,000萬支，換算後對蘋果2024年度盈餘大約會造成每股11美分的衝擊；假設從制裁開始以來，蘋果銷量市占增加了3,000萬支，如果這些銷量得而復失，衝擊可能更大，達到每股34美分。

莫漢仍給蘋果股票「中立」評價，目標股價為210美元。

蘋果預定12日發表下一代智慧手機iPhone 15系列。