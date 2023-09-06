美股早盤小跌 通膨疑慮再現 台積電ADR跌1%

美股6日早盤小跌，殖利率和油價在高檔盤旋，引發通膨疑慮。(路透)

美股6日早盤小跌，美債殖利率和油價 上漲引發的通膨疑慮，讓投資 人擔憂聯準會（Fed）將會再進一步升息。道瓊工業指數跌110點，或0.3%；史坦普500和那斯達克綜合指數分別跌0.4%和0.3%；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR跌1%。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯5日宣布延長減產期限到年底，帶動布蘭特原油油價一度漲破每桶90美元，為去年11月來首見。雖然布蘭特6日回跌至每桶90美元以下，但引發的通膨疑慮仍讓投資人擔憂。

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投資人正在等待6日稍晚發布的一系列最新經濟數據，包括史坦普全球的美國綜合採購經理人指數（PMI）最終值和ISM的非製造業PMI。剛公布的美國7月貿易逆差則擴大至650億美元，低於預期的680億美元，其中對中國的逆差擴大至254.4億美元。

另外，投資人也將關注Fed計劃在美東時間下午2點發布描繪經濟情勢的「褐皮書」（Beige Book）。

在企業部分，串流公司Roku發布一系列削減成本措施，包括計劃裁員 10%。根據申報資料，該公司去年底時約有3,600名員工，今年3月已宣布計劃裁員200人。這項消息帶動Roku股價6日早盤大漲逾10%。