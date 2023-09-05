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AMD蘇姿丰：AI市場一飛沖天 資料中心業務下半年非常強勁

編譯簡國帆／綜合外電
超微執行長蘇姿丰5日表示，人工智慧半導體需求依然熱絡。（路透）
超微執行長蘇姿丰5日表示，人工智慧半導體需求依然熱絡。（路透）

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日表示，人工智慧（AI）半導體需求依然熱絡，超微資料中心業務下半年「非常強勁」，並重申將繼續投資中國大陸市場。

蘇姿丰在舊金山舉行的高盛Communacopia + Technology研討會上，樂觀評估AI趨勢，指出業界的「第一、第二、第三優先，都是AI、AI、AI」，形容這塊市場正「一飛沖天」。

她說，企業對超微高階AI資料中心的興趣，高於她一個月前的說法，且已轉化為銷售，「從我們上次財報說明會以來，「過去30天以來，我們看到的是（資料中心）加速討論AI，一些討論已經轉化為靠戶承諾，讓我們備感振奮」，超微「資料中心業務下半年非常強勁」。

巴隆金融周刊（Barron's）指出 ，蘇姿丰的最新樂觀發言值得關注。她在8月1日的財報說明會指出， AI客戶討論季增超過七倍，而企業興趣進一步提高，為市場還沒觸頂的跡象。超微股價5日收盤上漲1.2%至110.78美元，過去一年來累計大漲約37%。

蘇姿丰強調，超微是少數提供橫跨晶片與軟體完整AI技術組合的企業之一，超微也擁有取得所需產能的供應鏈關係，包括先進晶片封裝與先進記憶體晶片，得以成為AI半導體市場要角。

她重申，預期資料中心的AI加速器市場規模到2027年時將達到1500億美元，並證實超為即將推出的MI300 AI加速器市場，正邁向第4季上市。

面對地緣政治緊張、以及一些AI技術遭禁止銷往中國的潛在影響憂慮，蘇姿丰表示，中國的營收占比可能約為20%~25%，「我們將續投資中國，因為我們認為那是重要市場」。

AI 晶片 投資

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