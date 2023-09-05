油價大幅走升 道指跌195點

沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產期限後，油價上漲。(美聯社)

受原油價 格上漲拖累，美股收跌，拉開因假期而縮短的本周第一個交易日。

道瓊工業平均指數下跌195.74點或0.56%收3萬4641.97點。史坦普500指數下跌18.94點或0.42%收4496.83點。那斯達克綜合指數微跌10.86點或0.08%收1萬4020.95點。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產期限後，油價上漲。西德州中質原油(WTI)期貨上漲逾1%，短暫交易於每桶87元以上，達11月以來的最高水平。

該消息提振能源股，史指能源類股上漲0.5%。 哈里伯頓(Halliburton)和西方石油(Occidental Petroleum)均上漲超過2。2%，EOG Resources上漲1.84%。油價上漲讓航空股和郵輪股承壓，美國航空、聯合航空、達美航空和嘉年華下跌超過2.2%。

美國國債殖利率 也大幅上升，讓風險資產承壓。10年期國債殖利率飆升近9個基點至4.262%。

Truist Advisory Services聯席投資 長勒納(Keith Lerner)表示：「如果油價上漲，可能會引發通貨膨脹。」「這只會讓Fed的工作變得更加困難。Fed實現人們所希望的『軟著陸』與經濟放緩之間只有一線之隔。」

另一個遭受重創的領域包括中小型股。史指小型股600指數下跌近3%，為2月以來最糟單日走勢。史指中型股400指數下跌約2.2%；小型股羅素2000指數下跌2%。

在這個長周末，高盛將經濟衰退可能性調降至15%，並表示預計Fed將在本月底的政策會議上跳過升息。

雖然這對市場來說是個利多，但投資人必須應對9月的季節性影響，這是史上股市最疲軟的月份。

可以肯定的是，最近幾天一些技術指標給投資人帶來了希望。上周主要股指突破各自的50日移動均線，這是短期積極的跡象。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「雖然歷史可能不會重演，但今年的看漲動能顯示9月情況可能並不像頭條新聞所暗示的那麼糟糕。」

Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)的首選是能源。他表示，能源業是他的「最愛」，理由是OPEC對自願原油減產的承諾、巴西經濟的強勁以及面對來自中國的悲觀經濟消息時能源業保持穩定的能力。史指能源類股領漲大盤，本季上漲11.7%。

除能源外，森耶克對科技和通訊服務也持樂觀態度，這兩個類股本季分別成長近2%和6.2%。

他指出，「今年下半年市場將分為兩個階段：第一階段的經濟放緩是個好消息，因為這意味著通膨正在下降。在這種環境下，人們會繼續看重科技和消費性。」

進入今年，森耶克認為投資人對持有科技股變得稍微有些厭倦，但還不足以完全放棄。

知名投資客格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)曾多次宣稱熊市將至，但根據《彭博財富雜誌》(Bloomberg Wealth)的採訪，他正在加大對經濟衰退的預測，聲稱經濟衰退可能會在今年到來。

他說：「我認為我們正從2021年泡沫中走出來，這是史上最大的泡沫之一。」「每個巨大的泡沫之後都會伴隨著衰退。我個人認為AI非常重要，但要認為這可以拯救我們免於經濟衰退來說可能太晚了。」

格蘭瑟姆在1977年聯合創立Grantham Mayo van Otterloo，是一位廣受關注的投資客和市場歷史學家，在辨識市場泡沫方面擁有豐富的經驗。他預見了2000年網路泡沫的破裂和2008年的熊市。

他補充指出，「經濟衰退可能會持續到明年，並伴隨著股價下跌。」

TD Cowen表示，即使未來面臨一些阻力，但由於消費者仍然充滿信心，該公司對進入秋季的零售業持「謹慎樂觀」態度。預計今年返校銷售額將成長4%至6%，而全國零售聯合會(NAR)預測同比成長12.5%。

分析師陳奧利佛(Oliver Chen)在最新報告中寫道：「消費者優先考慮需求而不是欲望，尋求價值並提供更多信貸，而不利的溫暖天氣和學生貸款過剩是不利因素。」

在這種環境下，他看好的品牌包括沃爾瑪，主因其價格和必需品；還有科爾百貨，因其最新的假日策略。