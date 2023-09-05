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減肥藥助攻 諾和諾德超越LVMH成歐洲市值最大企業

中央社倫敦4日綜合外電報導
生產高效減重藥物Wegovy的丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）一度超越法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH），成為歐洲最有價值的公司。（路透）
生產高效減重藥物Wegovy的丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）一度超越法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH），成為歐洲最有價值的公司。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，生產高效減重藥物Wegovy的丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）一度超越法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH），成為歐洲最有價值的公司。

諾和諾德在英國推出這種廣受歡迎的藥物後，股價應聲飆漲。截至昨日收盤，該公司市值已達4280億美元。

Wegovy是一種每周僅需服用一次的減重藥物，它會讓人們感覺已經吃飽，因此會減少飲食並減輕體重。這種藥物現正透過英國國民保健署（National Health Service）服務體系和私人市場銷售。

據報導，包括社群媒體平台X（前身為推特）老闆馬斯克（Elon Musk）等名人都在使用該藥物。自2021年獲得美國監管機構批准上市以來，Wegovy吸引了許多好萊塢明星和一般民眾。

在市面上琳瑯滿目的減重藥物中，Wegovy和「胰妥讚」（Ozempic，一種效果類似Wegovy的糖尿病用藥）被譽為「神藥」。

然而，專家警告，此類減肥藥並不能快速解決問題，也不能替代健康飲食和運動習慣。

試驗結果顯示，停止治療後，患者的體重通常都會反彈。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown首席資產分析師隆德-葉茨（Sophie Lund-Yates）說，諾和諾德對這種新藥風靡歐美感到「真心驚訝」，並自稱是「自身成功的受害者」。

「一間製藥公司竟能如此根深蒂固地融入流行文化，這種情況並不常見。現在有人說，我們需要往後退一步，確保患者適當且負責任的使用這種藥物。」

減重 糖尿病 馬斯克

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