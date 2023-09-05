澳航爭議連連失去消費者青睞 執行長提早退休

澳洲航空公司（Qantas）資深執行長喬伊斯（Alan Joyce）宣布提前退休。（歐新社）

澳洲 航空公司（Qantas）資深執行長喬伊斯（Alan Joyce）今天宣布提前退休 。這家曾經深受旅客喜愛的航空公司因哄抬機票價格及服務品質不佳，而受到嚴厲批評。

澳航擁有102年歷史，長期以來一直被視為全國最優的航空公司。

在愛爾蘭出生的喬伊斯執掌澳航近15年，經常為股東帶來豐厚利潤，並竭力維護澳航在市場的主導地位，但批評人士抨擊這是在壟斷市場。

然而，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來發生的種種爭議，使澳航與喬伊斯的聲譽飽受重創。

澳航在航班取消的情況下，仍銷售出8000張機票，以至於目前正為此接受調查；政府監管機構在接到數千名消費者投訴後，打算對澳航祭出創紀錄的高額罰款。

57歲的喬伊斯原定11月退休，但澳航今天表示，喬伊斯將提前兩個月離職，由財務長哈德遜（Vanessa Hudson）接任執行長。

喬伊斯說：「在這種情況下，我能做得最好的事情就是提前退休，並把工作交接給哈德遜和新的管理團隊，我知道他們會做得很好。」

在喬伊斯領導下，澳航大幅重組 並削減成本，以使帳面上的數字變得較好看，而這類舉動時常激怒那些遭解僱的員工。

澳洲「運輸勞工工會」（Transport Workers' Union）全國代表凱恩（Michael Kaine）樂見喬伊斯提前離職，還說董事會需要更換新血。