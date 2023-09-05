我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭起訴後一個月 特檢官史密斯還持續調查

拜登傳記作者：總統若在今年底前退選 我不會太驚訝

債市熊來了？瑞銀舉3點駁斥：最佳機會在這3種債券

編譯湯淑君／綜合外電
瑞銀（UBS）全球財富管理團隊不認同所謂「債市瀕臨熊市」的說法，並預期，多重因素將導致名目殖利率在未來6至12個月下滑。(美聯社)
瑞銀（UBS）全球財富管理團隊不認同所謂「債市瀕臨熊市」的說法，並預期，多重因素將導致名目殖利率在未來6至12個月下滑。(美聯社)

瑞銀（UBS）全球財富管理投資長Mark Haefele率領的團隊說：「最近美國利率波動，已帶出一個問題：債券市場是否瀕臨熊市。我們對此觀點不以為然，並認為，多重因素將導致名目殖利率在未來6至12個月期間下滑。」

MarketWatch報導，瑞銀團隊並舉出下列三個理由：

一、聯準會（Fed）主席鮑爾與其他決策官員已指出，此刻Fed貨幣政策是「限制性」，他們也明白，經通膨調整的實質利率如今已是正值，且位於2008年金融海嘯後就不曾見過的高點，房屋抵押貸款和信用卡利率正位於數十年高點。

二、Fed表示，通膨正逐漸下滑，且下降趨勢正持續中。居住類通膨--儘管延遲一段時日才反映在官方數據上--也正在降溫，7月貨品通膨率甚至已變負值。

瑞銀團隊還說，對終端利率水準的預期改變不大。他們說：「我們不相信美國公債市場已失去安全避風港的吸引力，美債可能會繼續吸引資本。對政策利率峰值的預期，也並沒有出現大幅上調的價位重估，顯示市場相信Fed升息循環正接近尾聲。」

三、瑞銀團隊指出，日本銀行（央行）最近默許放寬殖利率曲線控制（YCC）政策，並不是全球利率將大幅上揚的開端。他們寫道：「自從那次宣布（微調YCC）以來，日本10年期公債殖利率的變動幅度小於20個基點，我們認為，日銀更著重於金融穩定，所以任何政策調整都可能按部就班地付諸執行。」

瑞銀預期，最佳機會在5年期至10年期的政府公債、投資級公司債，以及永續發展債券（sustainable bond）。

殖利率 投資 債券

上一則

美股3大指數早盤震盪走低 台積電ADR強漲1%

延伸閱讀

南韓8月通膨加速 央行保留升息可能

南韓8月通膨加速 央行保留升息可能
碧桂園銷售額 8月大減逾7成

碧桂園銷售額 8月大減逾7成
獨排眾議 這位經濟學家認為美國仍將陷入衰退

獨排眾議 這位經濟學家認為美國仍將陷入衰退
中國房市下行深度超預期 碧桂園8月銷售額年跌逾七成

中國房市下行深度超預期 碧桂園8月銷售額年跌逾七成

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01

超人氣

更多 >
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」
中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱

中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱
走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元