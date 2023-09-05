債市熊來了？瑞銀舉3點駁斥：最佳機會在這3種債券

瑞銀（UBS）全球財富管理團隊不認同所謂「債市瀕臨熊市」的說法，並預期，多重因素將導致名目殖利率在未來6至12個月下滑。(美聯社)

瑞銀（UBS）全球財富管理投資 長Mark Haefele率領的團隊說：「最近美國利率波動，已帶出一個問題：債券 市場是否瀕臨熊市。我們對此觀點不以為然，並認為，多重因素將導致名目殖利率 在未來6至12個月期間下滑。」

MarketWatch報導，瑞銀團隊並舉出下列三個理由：

一、聯準會（Fed）主席鮑爾與其他決策官員已指出，此刻Fed貨幣政策是「限制性」，他們也明白，經通膨調整的實質利率如今已是正值，且位於2008年金融海嘯後就不曾見過的高點，房屋抵押貸款和信用卡利率正位於數十年高點。

二、Fed表示，通膨正逐漸下滑，且下降趨勢正持續中。居住類通膨--儘管延遲一段時日才反映在官方數據上--也正在降溫，7月貨品通膨率甚至已變負值。

瑞銀團隊還說，對終端利率水準的預期改變不大。他們說：「我們不相信美國公債市場已失去安全避風港的吸引力，美債可能會繼續吸引資本。對政策利率峰值的預期，也並沒有出現大幅上調的價位重估，顯示市場相信Fed升息循環正接近尾聲。」

三、瑞銀團隊指出，日本銀行（央行）最近默許放寬殖利率曲線控制（YCC）政策，並不是全球利率將大幅上揚的開端。他們寫道：「自從那次宣布（微調YCC）以來，日本10年期公債殖利率的變動幅度小於20個基點，我們認為，日銀更著重於金融穩定，所以任何政策調整都可能按部就班地付諸執行。」

瑞銀預期，最佳機會在5年期至10年期的政府公債、投資級公司債，以及永續發展債券（sustainable bond）。