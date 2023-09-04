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巴克萊警告投資人 勿低估自然資本導致主權債遭降評風險

編譯劉忠勇／綜合外電
巴克萊團隊指出，自然資本的流失「預計將導致主權債信降評」。（路透）
巴克萊團隊指出，自然資本的流失「預計將導致主權債信降評」。（路透）

巴克萊銀行分析師研究指出，投資人低估自然資本可能導致國家主權債信遭到降評的風險。

巴克萊全球ESG研究主管Maggie O'Neal 帶領的分析師團隊周一發布報告說，風險在於，各國未能充分保護自身的自然資本，危害水、空氣和土壤資源，並影響到農業在內的重要部門。

O'Neal 和她的團隊寫道，幾個相關曝險最高的國家本來即處於垃圾評級，像是孟加拉國和衣索匹亞；至於其他低投資等級的國家也面臨風險，如菲律賓、印尼和印度。巴克萊團隊指出，自然資本的流失「預計將導致主權債信降評」，而較高的舉債成本「會加劇債券持有人的信用風險」。

越來越多人擔心金融市場未能考慮自然資本，各國也掀起納入管制之議，因為種種跡象顯示這類損失對全球社會帶來的威脅更甚從前。巴克萊研究指出，相關成本已開始顯現，包括企業資本受損、資產無法利用甚至違約。

巴克萊分析師寫道，發債國也面臨生產和價值鏈中斷，以及大宗商品價格波動，都可能損及出口，拖累面臨這類風險的銀行、投資人和保險公司。他們還警告，生物多樣性法規問世後開啟了興訟之門，將素行不良者置於更大的法律風險。

歐洲證券和市場管理局（ESMA）已警告，不會容忍投資基金發布誤導的生物多樣性公告。ESMA上周公布：「由於日益壯大的公眾監督和對生物多樣性風險的認識，可以預見未來數年內生物多樣性相關金融產品數量和規模都會迅速增加，市場監督也需加強。」

高盛分析師周一另一份研究也顯示，在歐洲銷售基金的基金公司未來非得以ESG為訴求不可，否則愈來愈難賣。

此外，巴克萊估計，到2030年，每年將需要投資近1兆美元來保護生物多樣性，遠高於目前的1,600億美元。同時，巴克萊認為約有7,250億美元用於損害生物多樣性的「有害補貼」。

巴克萊分析顯示，20國集團（G20）中，阿根廷、巴西和印尼是生物多樣性風險最高的三個國家。而在水資源短缺方面，沙烏地阿拉伯是G20中風險最高的國家。

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