日經：半導體需求下半年繼續「低空飛行」 復甦要時間

日經新聞報導，半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。(路透)

儘管智慧手機浮現觸底反彈的跡象，但消費力道不夠強勁，台積電 等大廠依舊審慎看待前景，再加上中國大陸的經濟風險可能加劇，預料半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。

日經新聞報導，據IDC數據，智慧手機和個人電腦（PC）的全球出貨量，從第1季的年比衰減14.6%、29%，第2季減幅分別縮小至6.8%、13.4%，出現觸底反彈跡象，但從企業高層的發言看來，何時會全面復甦仍很難說。

台積電總裁魏哲家7月在財報會議表示，大趨勢比先前預期更弱，3個月前還比較樂觀，本會計年度的銷售額展望，從年減個位數，下修至年減10%。記憶體大廠SK海力士也說：「去年下半開始出現的高庫存水位，要恢復正常需要一定時間」

蘋果下半年發布的新iPhone，能否維持往年買氣，是影響半導體的焦點之一。但Sony已將智慧機市場復甦的時間點，從今年下半延後至明年。

日本半導體製造設備商的第2季銷售額陷入負成長，年減8.9％。東京精密的財務長川村浩一認為：「訂單在整個2023年停滯」。

信越化學主管轟正彥說，過去晶圓調整時間最長為14個月，這次低潮到今年12月是第14個月。

中國經濟是牽動未來需求的關鍵之一，但恒大集團 在美國聲請破產 ，加深了經濟惡化的擔憂。

企業負責人不斷推延半導體的全面復甦時間，由於最終產品的需求疲弱，現階段仍難以判斷供需何時會恢復平衡。