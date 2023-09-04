我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國「不速之客」欲闖美敏感設施高達100次

2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

日經：半導體需求下半年繼續「低空飛行」 復甦要時間

編譯陳苓／綜合外電
日經新聞報導，半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。(路透)
日經新聞報導，半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。(路透)

儘管智慧手機浮現觸底反彈的跡象，但消費力道不夠強勁，台積電等大廠依舊審慎看待前景，再加上中國大陸的經濟風險可能加劇，預料半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。

日經新聞報導，據IDC數據，智慧手機和個人電腦（PC）的全球出貨量，從第1季的年比衰減14.6%、29%，第2季減幅分別縮小至6.8%、13.4%，出現觸底反彈跡象，但從企業高層的發言看來，何時會全面復甦仍很難說。

台積電總裁魏哲家7月在財報會議表示，大趨勢比先前預期更弱，3個月前還比較樂觀，本會計年度的銷售額展望，從年減個位數，下修至年減10%。記憶體大廠SK海力士也說：「去年下半開始出現的高庫存水位，要恢復正常需要一定時間」

蘋果下半年發布的新iPhone，能否維持往年買氣，是影響半導體的焦點之一。但Sony已將智慧機市場復甦的時間點，從今年下半延後至明年。

日本半導體製造設備商的第2季銷售額陷入負成長，年減8.9％。東京精密的財務長川村浩一認為：「訂單在整個2023年停滯」。

信越化學主管轟正彥說，過去晶圓調整時間最長為14個月，這次低潮到今年12月是第14個月。

中國經濟是牽動未來需求的關鍵之一，但恒大集團在美國聲請破產，加深了經濟惡化的擔憂。

企業負責人不斷推延半導體的全面復甦時間，由於最終產品的需求疲弱，現階段仍難以判斷供需何時會恢復平衡。

台積電 恒大集團 破產

上一則

獨排眾議 這位經濟學家認為美國仍將陷入衰退

延伸閱讀

三星打入輝達AI供應鏈

三星打入輝達AI供應鏈
AI支出榮景 輝達通殺 只拉台積電一把 但效益顯現要等

AI支出榮景 輝達通殺 只拉台積電一把 但效益顯現要等
三星、SK海力士搶人才 與南韓名校建教合作 設立科系課程

三星、SK海力士搶人才 與南韓名校建教合作 設立科系課程
輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
股神巴菲特最為自豪的投資之一，就是在奧馬哈的自宅。美聯社

除了婚戒 「股神」巴菲特也很自豪的投資是這個

2023-08-31 15:38

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤