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獨排眾議 這位經濟學家認為美國仍將陷入衰退

編譯林奇賢／綜合外電
富達國際全球總經和策略主管艾哈邁德（Salman Ahmed）表示，美國經濟或許看起來強勁，但受到聯準會連續升息影響，仍可能陷入衰退。（美聯社）
富達國際全球總經和策略主管艾哈邁德（Salman Ahmed）表示，美國經濟或許看起來強勁，但受到聯準會連續升息影響，仍可能陷入衰退。（美聯社）

富達國際全球總經和策略主管艾哈邁德（Salman Ahmed）表示，美國經濟或許看起來強勁，但受到聯準會（Fed）連續升息的影響，還是可能陷入衰退。

艾哈邁德日前接受彭博採訪時表示，在企業未來幾年債券逐漸到期時，經濟可能走下坡，因為過去可以取得低廉資金的企業，如今再融資時必須支付較高的利息。

他說：「這輪周期到最後會引發衰退，因為傳輸管道將開始見效。若Fed在某個時間點不放棄（緊縮立場），每個人都必須支付較高的實質利率。」

富達的數據顯示，約四分之一的美國投資級債券將於2023年～2025年間到期。換句話說，在這輪升息周期前，企業借到的是成本相對低廉的資金，但如今這些債券期滿後，在當前的高利率環境下，他們恐怕面臨更高的再融資成本。企業舉債通常會再融資還債，而非直接償還。

借貸成本增加，意味著企業可能無法為了追求業務成長而投資。此外，消費者支出通常也會在利率上升時下滑。這種情況會減緩經濟成長的速度，可能導致經濟衰退。

艾哈邁德的團隊目前預測美國有60%的機率陷入衰退。他說，目前各界還沒充分感受高利率的壓力，因為他們仍倚賴先前低利時期鎖定的利率。

而且艾哈邁德不是唯一疾呼Fed升息會帶來危險的人。經濟學家羅森堡（David Rosenberg）上周也在播客中說，美國經濟將在2024年初衰退，依據的是他評估Fed大幅升息、消費者支出疲軟、以及信用惡化造成的影響。

利率 升息 融資

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