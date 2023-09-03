華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為 新手機Mate60 Pro採用的手機晶片 引發外界關注，來自華強北的拆機主播聲稱，確認該款手機的主晶片是一款採用7奈米工藝、由中國企業代工、具備5G 通訊能力的晶片。但華為並沒有公開晶片參數，連新機螢幕右上角也並沒有顯示出5G信號。

經濟觀察網報導，多位半導體製造和設備人士分析，技術上僅靠華強北主播那種拆除晶片封裝的方法，是無法判斷晶片是否採用7奈米工藝製程的，目前無法從市面上的資訊確認該晶片採用7奈米工藝，且由中芯國際代工。

根據自媒體先看評測的拆解資訊可以得知，Mate 60 Pro的晶片型號為麒麟9000s，位於晶片絲印當中產地的縮寫，也已經由麒麟9000的TW（台灣），變為CN（中國）。顯示這顆晶片確實是中國製造的。

自2020年9月14日起，華為因被美國列入實體清單而無法再下單給台積電生產麒麟晶片。被斷供的華為麒麟晶片卡在7奈米和5G技術節點上。如今，華為麒麟的7奈米晶片重生，意味著中國國產企業在美國半導體設備以及荷蘭ASML高端曝光機的限制之下，自主生產出先進晶片。

此前，華為海思可以自主設計晶片，但不製造晶片只能交由台積電代工。自2020年9月華為被斷供以來，產業一直有關於華為造晶片的傳聞，來自半導體設備和半導體製造的人士處透露，華為在中國國內收購多家代工廠，並組建晶片製造和設備相關團隊。

一位做二手半導體設備交易的人士表示，華為從2021年起就有採購二手生產設備的動作，這些設備多來自日韓和美國地區。二手設備多為成熟工藝生產設備，不在國際禁令範圍內。通常來說，隨著晶片生產技術的迭代，國際上的設備廠商或國產晶片製造廠，會將產能落後或多餘的設備推向二手市場，淘汰給貿易商、交易平台等。諸多中國國內代工廠從海外購進二手設備成為一個趨勢。

據了解，台積電和三星已做到3奈米商用的水準，而中國在2020年被美國限制的時點上，只能做出14奈米，這也是中國半導體比國際技術落後2-3代的原因。

中國規模最大的代工廠中芯國際成了華為最有可能的合作方。一位來自中芯國際客戶公司的人士表示，目前中芯國際具有7奈米晶片的批量生產能力，而且在開發5奈米，理想狀態下，一家晶圓代工廠沒有EUV曝光機也能做出7奈米工藝，同時，在先進半導體設備機台被禁止採購的情況下，利用現有設備也可以維持生產，但難以保證晶片的良率、可靠性，這也導致很難控制生產成本。

有用戶對Mate60 Pro進行網路測速顯示，上行速度約在100Mbps、下行速度約在500 Mbps。一位通信技術人士表示，只能說這個速度很接近目前信號條件較好的5G網路的表現，是高於中國商用4G網路速度的，而僅達到某一速度並不足以判定它具備5G性能，具體還要看手機在消費者使用中的實際表現。

該人士指出，另一個辦法是看手機的入網許可證號，隨手機包裝提供，用戶可到工信部相關網站查詢許可證號，會顯示手機支援的網路制式。

每日經濟新聞報導，通過網路測速軟體測試可以看到，華為Mate 60 Pro的平均下行速度達到了436Mbps，上行速度則是70Mbps。按照中國信通院《全國移動網路質量監測報告》（2022年第3季）資料，全國5G網路下行和上行均值接入速率分別為352Mbps和76Mbps。Mate 60 Pro的網速下行速度超過、上行速度接近上述資料。Mate60 Pro是否具備5G晶片仍待華為揭曉，但從網速來看，該產品已「回歸5G」。