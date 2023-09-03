美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

華盛頓郵報2日報導，中國電信設備大廠華為 上周在美國商務部長雷蒙多訪華期間，宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級？這項發展似乎坐實了先前美國晶片 公司的警告，即制裁華為無法攔阻中國，反而促使中國加倍努力，打造出替代美國技術的另類辦法。

華郵 指出，華為上述新機代表中國技術能力的巔峰，機內的先進晶片都由中國設計及製造。美方曾在前總統川普任內開始，祭出重重出口管制，希望防止中國出現這項技術躍升，現任總統拜登上升後，至今延續那些禁令。

華為宣布新機的時機，正好是雷蒙多訪華期間，華郵說這似乎是一種挑釁。英文環球時報在社論中說，不管華為宣布預售的時機有什麼意圖，許多中國網民認為此機的深層意涵即是「在美國壓力下崛起」，且是向美方展示貿易戰「失敗」。

總部設在華府的諮詢公司「歐布萊特石橋集團」（Albright Stonebridge Group）科技政策專家崔歐洛（Paul Triolo），稱華為新機是「對華為過去技術供應商的一記重擊」，那些供應商多半是美國企業。

崔歐洛說，華為新機的重大地緣政治意義是，中方展現了他們有可能在缺乏美國技術的情況下，完全自行設計及製造手機，其產品可能不像西方同款商品那麼先進，但性能仍相當不錯。

拜登政府官員拒絕對此發表評論。

產業專家指出，要判定中國晶片製造作業未來的競爭力如何，現在還太早，但可確定的是，中國尚未出局，仍在比拚中。

塔夫茲大學教授、暢銷書「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）說，這表示像華為這樣的中國公司，仍有豐富的創新能力，他認為華府將更熱烈辯論，是否進一步收緊對中國的技術限制。

華郵說，一些美國產業組織還在找人證實華為新機的詳細規格並評估其自身態勢，極少人對此事公開表達意見，但毫無疑問，華為新機已引人私下熱議，接下來會發生什麼事。

美國政府應如何回應此事？各方意見不一。崔歐洛說，肯定有更多人呼籲加強出口管制，但半導體公司會傾向希望容許他們繼續向華為及其他中國終端用戶銷售半導體，以便維持市占率。

美國在冷戰時期也曾面臨類似困境，當時是試圖限制前蘇聯的技術發展。哈佛商學院經濟學家史兆威說，華為的突破讓人想到GPS的發展。

當初美國國防部研發GPS技術且限制出口，擔心此技術落入對手之手，但出口限制只促使俄國和其他國家政府研發自己的GPS，致使過去那種「美國主導此技術且人人都向美國購買」的情況，變成現在到處都有不同的代替選擇。他說：「你會想，同樣的事是否如今發生在華為。」