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史提格里茲：Fed誤解通膨成因、靠IRA幸運軟著陸

編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。(歐新社)
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。(歐新社)

財經網站CNBC報導，諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）批評，聯準會（Fed）「沒做功課」，誤把過去兩年來糾纏美國經濟的通膨問題歸因於需求過剩，殊不知是另有其他因素使然，例如關鍵零組件缺貨，至於Fed拚命升息還沒把經濟推落衰退，實在很幸運，因為「通膨削減法」掀起一波投資熱潮，抵銷了貨幣緊縮的衝擊。

美國通膨在2021年初開始竄起，當時經濟剛從新冠肺炎疫情低潮復甦。通膨年增率從2020年12月的1.2%，到2022年6月躍上9.1%的40年顛峰。起初Fed主席鮑爾一再堅稱通膨只是「暫時性」，言下之意可輕易馴服，不料通膨竟一路扶搖直上，迫使Fed在2022年3月開始提高利率

Fed誤診需求過剩導致通膨 實因缺料而起

史提格里茲31日接受CNBC節目訪談時說：「Fed以為，疫後時代的通膨是源自於需求過剩。他們若是沒做功課，就可以理解他們為什麼那麼想。」

史提格里茲指出，物價上漲通常是受別的因素驅動，像是關鍵零組件缺貨，例如半導體晶片

後來，Fed為了把通膨率壓回2%目標，一連11次提高利率，如今聯邦資金利率目標區間升到5.25%~5.5%，是逾22年來最高水準。通膨降溫已有長足的進展，7月消費者物價指數（CPI）年增率降到3.2%，連同其他多項數據，都指向通膨壓力大減。

史提格里茲認為，Fed過去一年半來猛烈緊縮貨幣政策，雖不至於把美國經濟推落衰退，但Fed對通膨的評估大有可議之處，必須從中記取教訓。

他說：「從經濟學來看，那實在很糟糕，因為（Fed）見到政府通過如此巨大的振興計畫，假設那麼多錢全都花下去，勢必助長通膨。但別忘了，幾年前，不確定性極高。這種不確定性意味企業不像平常那樣投資，消費者也無法安心花用疫情期間積攢的存款—意思是，總需求仍低於疫前預測。」

那麼，通膨從何而來？史提格里茲說：「我們都知道原因。起初，汽車價格飆升，為什麼？難道是因為我們不懂怎麼製造汽車？不是，我們知道怎麼製造汽車。只是美國汽車公司忘了下晶片訂單，缺晶片怎麼製造汽車。」

IRA掀投資巨浪抵銷Fed緊縮 軟著陸在望

在Fed一連串火速升息下，美國經濟至今屹立不搖出人意料。儘管金融情勢緊縮會不會導致衰退，經濟學家看法仍分歧。

史提格里茲認為，Fed力圖促成的經濟「軟著陸」很可能實現，但卻是另一項批評者所謂「錯誤」的政策造成的，這回是拜登政府推動的「通膨削減法」（IRA）。IRA在一年多前推出，瞄準製造業、基礎建設和氣候變遷。美國財政部說，IRA已帶動超過5,000億美元的新投資。

史提格里茲說：「IRA通過時，他們認為一些公司會善加利用（稅額扣抵），未來十年成本2,710億美元。許多來源現在估計，將遠超過1兆美元。那對經濟是一股龐大的刺激，必將抵銷貨幣政策的緊縮效應，所以我們或許能幸運地安然度過。Fed對IRA的影響毫無概念。」

投資 晶片 利率

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