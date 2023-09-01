8月就業報告凸顯供需趨於平衡 9月Fed暫停升息機率升高

經濟學者表示，8月就業報告顯示勞動市場需求微降，但供給明顯增加，而薪資升幅縮小，顯示供需逐漸趨於平衡，有利於經濟軟著陸，因此9月Fed會議再次暫停升息的機率大幅升高。(美聯社)

8月就業 數據顯示勞動市場供給增加，非農業就業人數增量與7月持平，工資升幅減緩，特別值得注意的是勞動參與率明顯回升，使失業率上升反而成為好消息。整體來看，勞動供給增加有助於緩和工資升幅及通膨壓力，也使聯準會 （Fed）9月升息 的機率進一步下降。

8月非農業就業人數增加18.7萬人，高於預估的17萬人；但6月及7月就業人數總共下修11萬人，顯示就業市場緊俏情勢持續緩解。

民間部門就業僅增加17.9萬人，比7月時的17.2萬人增量稍高，但遠高於預估的14.8萬人。其中製造業增加1.6萬人，優於預估，也比7月時減少2,000人改善。

平均時薪比7月上升0.2％，低於預估的0.3%，更低於7月的0.4%升幅；比去年同期上升4.3%，符合預估，比7月時的4.4%升幅稍降，顯示工資升幅下降。平均每人每周工時略增0.1小時，為34.4小時，也略高於預估的34.3小時。

失業率大幅上升0.3個百分點，為3.8%，也高於預估的3.5%；但這主要是因為勞動參與率上升0.2個百分點，為62.8%，高於預估的62.6%。參與率升高，表示已經就業及積極尋找工作的人數增加，亦即勞動供給增加，有助於紓緩勞動市場的緊俏情勢，抑制工資升幅，也減輕通膨壓力。

不過就業不足率（U6）大幅上升0.4個百分點，為7.1%，顯示從事兼職工作的人數增加，也代表企業增雇人員的意願下降。

經濟學者表示，8月就業報告顯示勞動市場需求微降，但供給明顯增加，而薪資升幅縮小，顯示供需逐漸趨於平衡，有利於經濟軟著陸，因此9月Fed會議再次暫停升息的機率大幅升高。至於年底前是否再度升息，還須觀察未來幾個的通膨走勢。