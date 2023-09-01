我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

Nvidia第2大股東賣股了 套現2500萬元 僅出售1%持股

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）的第二大個人股東在本周售股套現。(路透)
輝達（Nvidia）的第二大個人股東在本周售股套現。(路透)

輝達（Nvidia）第二大個人股東、也是輝達長期董事的史蒂文斯（Mark Stevens）在本周稍早賣掉價值約2500萬元的輝達股票，不過，賣掉的持股僅占他龐大持股的約1%。

根據證管會（SEC）周三公布的文件，史蒂文斯在周一賣掉2萬1500股輝達股票，均價為每股468.08元，接著又在周二賣掉3萬675股，均價為每股489.91元。

根據彭博資訊的資料，史蒂文斯這波總共出售輝達5萬2175股，目前持股還剩約427萬股，這代表這一次售股股數僅占原先持股量的約1%。

MarketWatch網站報導，史蒂文斯是透過與妻子共有的信託售股，此前，輝達才在上周才公布遠優於市場預期的財報。輝達股價在本周三創收盤新高，達每股497.98元，今年來暴漲238%。

根據彭博，史蒂文斯是輝達第二大個人股東，持股占在市場上流通輝達股票的0.17%，僅次於執行長黃仁勳。黃仁勳目前持股約8652萬股，占流通量的3.5%，是輝達第一大個人股東。

史蒂文斯是家族理財投資公司S-Cubed Capital的常務合夥人，自2008年以來一直擔任輝達董事，而且在1993年至2006年間，就已長期擔任輝達董事。

其實在6月時，史蒂文就已賣掉一些輝達股票，套現5100萬元，加入另外兩位董事會成員賣股的行列。

儘管史蒂文斯近年來的輝達持股數量減少，但其價值卻隨輝達股價不斷上漲而膨脹。

根據追蹤公司內部人士買賣股動向的VerityData公司研究主管席佛曼（Ben Silverman）指出，史蒂文斯目前持有的近430萬股輝達股票價值超過21億元；相較下，在2015年11月，史蒂文斯持有830股輝達股票，價值為6440萬元。

席佛曼說，輝達內部人士近期賣股的現象「並不罕見」。他說：「從2014年初以來，Nvidia每季都會有內部人士賣股票，當時股票價格不到每股5元。隨著這檔股票在今年獲得可觀的重新估值，我們預期內部人士與史蒂文斯這類長期持股人，將持續從他們的股票報酬套現。」

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）本周一才賣掉4980股輝達股票，售股價格在每股451.54元至468.39元，套現約230萬元。這是透過她在2022年3月採用的10b5-1交易計畫所執行。

企業的主管和董事會成員可設定交易計畫，當時間或股價等特定未來條件達成時，就會引發賣股的交易。這種計畫是要讓內部人士交易股票，同時避免他們根據公司當前的業務資訊來進行交易。

席佛曼說，柯蕾絲近期的賣股「並非是出自價格因素」。

輝達對上述消息拒絕置評。

輝達 股票 黃仁勳

上一則

Fed官員:反對進一步升息

下一則

台灣3業者壽險資本適足率 拉警報

延伸閱讀

NBA／朗多自曝與詹皇思考方式相同 敵人是總教練非球員

NBA／朗多自曝與詹皇思考方式相同 敵人是總教練非球員
打造全自駕 特斯拉掃貨輝達AI晶片

打造全自駕 特斯拉掃貨輝達AI晶片
輝達挖角 小鵬自駕副總裁吳新宙跳槽

輝達挖角 小鵬自駕副總裁吳新宙跳槽
輝達挖角小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙

輝達挖角小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙

熱門新聞

聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

2023-08-26 14:22
SK海力士深耕高頻寬記憶體（HBM）技術十年，近來在AI領域開花結果。（歐新社）

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

2023-08-27 21:10
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）

股神巴菲特、大賣空本尊皆看空市場 投資人揣揣不安

2023-08-28 08:28
貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。（路透）

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

2023-08-27 07:28
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

2023-08-25 12:37

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應