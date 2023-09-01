Nvidia第2大股東賣股了 套現2500萬元 僅出售1%持股

輝達（Nvidia）的第二大個人股東在本周售股套現。(路透)

輝達 （Nvidia）第二大個人股東、也是輝達長期董事的史蒂文斯（Mark Stevens）在本周稍早賣掉價值約2500萬元的輝達股票 ，不過，賣掉的持股僅占他龐大持股的約1%。

根據證管會（SEC）周三公布的文件，史蒂文斯在周一賣掉2萬1500股輝達股票，均價為每股468.08元，接著又在周二賣掉3萬675股，均價為每股489.91元。

根據彭博資訊的資料，史蒂文斯這波總共出售輝達5萬2175股，目前持股還剩約427萬股，這代表這一次售股股數僅占原先持股量的約1%。

MarketWatch網站報導，史蒂文斯是透過與妻子共有的信託售股，此前，輝達才在上周才公布遠優於市場預期的財報。輝達股價在本周三創收盤新高，達每股497.98元，今年來暴漲238%。

根據彭博，史蒂文斯是輝達第二大個人股東，持股占在市場上流通輝達股票的0.17%，僅次於執行長黃仁勳 。黃仁勳目前持股約8652萬股，占流通量的3.5%，是輝達第一大個人股東。

史蒂文斯是家族理財投資公司S-Cubed Capital的常務合夥人，自2008年以來一直擔任輝達董事，而且在1993年至2006年間，就已長期擔任輝達董事。

其實在6月時，史蒂文就已賣掉一些輝達股票，套現5100萬元，加入另外兩位董事會成員賣股的行列。

儘管史蒂文斯近年來的輝達持股數量減少，但其價值卻隨輝達股價不斷上漲而膨脹。

根據追蹤公司內部人士買賣股動向的VerityData公司研究主管席佛曼（Ben Silverman）指出，史蒂文斯目前持有的近430萬股輝達股票價值超過21億元；相較下，在2015年11月，史蒂文斯持有830股輝達股票，價值為6440萬元。

席佛曼說，輝達內部人士近期賣股的現象「並不罕見」。他說：「從2014年初以來，Nvidia每季都會有內部人士賣股票，當時股票價格不到每股5元。隨著這檔股票在今年獲得可觀的重新估值，我們預期內部人士與史蒂文斯這類長期持股人，將持續從他們的股票報酬套現。」

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）本周一才賣掉4980股輝達股票，售股價格在每股451.54元至468.39元，套現約230萬元。這是透過她在2022年3月採用的10b5-1交易計畫所執行。

企業的主管和董事會成員可設定交易計畫，當時間或股價等特定未來條件達成時，就會引發賣股的交易。這種計畫是要讓內部人士交易股票，同時避免他們根據公司當前的業務資訊來進行交易。

席佛曼說，柯蕾絲近期的賣股「並非是出自價格因素」。

輝達對上述消息拒絕置評。