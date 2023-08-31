密西西比河水位降 駁船運價較前周漲近50%

一艘駁船正在密西西比河上航行。(美聯社)

中西部農作物收成運輸成本正在飆高，因為密西西比河的水位降低，推升駁船運價。根據目前天氣預報，近期降雨仍會低於平均水準，無法紓解問題。

根據周三（30日）農業部 發布的資料，密西西比河駁船貨運即期運費（spot rate）周二（29日）在聖路易漲至每噸23.34美元，比上周大漲49%；跟去年比，漲幅也高達42%。這個水準，比過去三年的平均值高了85%。

彭博資訊指出，此時美國正準備開始收穫區域內的黃豆和玉米。這些農產品靠密西西比河運出，銷往世界各地。現在遭遇運輸成本大增，顯示今年已苦於乾旱和巴西 、俄羅斯 強烈競爭的美國農民，又將再有艱難的一年。

去年，密西西比河亦發生極端低水位問題，當時超過2,000艘駁船擱淺，癱瘓了這條重要水道的商業營運。

美國45%農產品出口仰賴密西西比河，但河流水位自6月起就開始下降，每艘駁船所能載送的作物重量因而受限；由於收穫的數量差不多，運送次數需要增加才能運送完畢，駁船供給隨之緊張。

聖路易No Bull穀物分析師Susan David說，這次貨運公司「鑑於上次駁船載重太重造成問題，主動降低駁船的吃水深度」，「今年感覺上，市場已經有較好的準備來處理相關狀況」。