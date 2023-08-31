Lululemon上修全年財測 瑜珈服名牌買氣不墜

露露檸檬（Lululemon）上季銷售持續成長。(路透)

加拿大瑜珈運動服飾商露露檸檬（Lululemon）周四上修全年財測，反映在零售業 大環境挫低的環境中，營運逆勢表現強勁。彭博資訊分析，這凸顯了儘管整體零售市場還有很多不確定性，但高所得消費者照樣打開荷包購買熱門品牌。

露露檸檬將全年銷售預測調高到95.1至95.7億美元，高於先前預估的94.4至95.1億美元；每股盈餘由11.74至11.94美元，調高到12.02至12.17美元。

露露檸檬上季未計入匯率 變動的同店銷售年增11%，符合市場預期。剔除部分項目後的每股盈餘為2.2美元，不如分析師所估的2.54美元。

執行長麥唐諾（Calvin McDonald）表示：「我們爭取市占的能力持續，帶進新的顧客，這在露露檸檬前方開闢了康莊大道。」

露露檸檬周四盤後交易時段上漲1.5%。截至周四收盤，露露檸檬今年漲幅19%。

上季庫存增加的幅度比預期少，但還是高於去年同期。公司高階主管6月時曾說，預期庫存會稍微減少，今年下半年庫存水準就能相對符合銷售成長。

露露檸檬國際市場上季銷售成長52%，亮麗成績主要是由中國經濟重啟帶動，中國市場上季銷售增幅達61%。另外，泰國 等市場有新門市開張，也大有幫助。北美市場的銷售成長率仍達11%，這顯示雖然露露檸檬現在重點放在開拓國際市場，但仍在本地市場維持不錯的動能。

麥唐諾說：「我們在每個地區都獲利。」現在國際市場的銷售已占整體銷售逾20%，「我們真的才剛開始」。