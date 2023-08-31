那指連漲5日 8月全年最糟

那斯達克綜合指數連續第5個交易日上漲，但仍創下2023年最糟單月走勢。路透

那斯達克綜合指數連續第5個交易日上漲，但仍創下2023年最糟單月走勢。

以科技股為主的那指上漲15.66點或0.11%收1萬4034.97點。道瓊 工業平均指數下跌168.33點或0.48%收3萬4721.91點。史坦普500指數下跌7.21點或0.16%收4507.66點。

8月底一系列收漲的交易日有助縮小本月跌幅；其中史指和道指連續4天上漲。8月史指下跌1.77%，那指下跌2.17%。道指下跌2.36%。

交易員還關注最新的通膨數據。7月核心個人消費支出(PCE)指數環比成長0.2%，同比成長4.2%，與《道瓊》經濟學家的預期相符。核心PCE是Fed密切關注的通膨指標。

Calamos Investments資深副總裁庫西克(Joseph Cusick)表示：「歸根究柢，股市追隨債券，因此美國國債殖利率 的持續下跌是股市上漲的基礎，至少在短期內如此。」「1日美國8月非農就業報告沒有出人意料的結果，假期引發的流動性狀況將在勞動節前開始顯現。」

Salesforce緩解了道指部分跌幅。該軟體公司30日公布第2財季業績和第3季業績財測超出分析師預期，股價上漲2.99%。

投資 人現在將注意力轉向1日盤前公布的非農就業數據。《道瓊》調查的經濟學家預測新增人數為17萬人。交易員寄望該報告將證明經濟正在顯著放緩，並最終為Fed提供暫停基準利率調升的理由。

另一家資產管理公司正在涉入ETF領域，即使2023年流向該資產類別的資金一直乏善可陳。

Resolute Investment Managers投資附屬公司American Beacon推出American Beacon AHL Trend ETF (AHLT)作為其第一支ETF。與該公司許多長期共同基金一樣，新基金也是一種管理期貨策略，其中包括價值30億元的American Beacon AHL管理期貨策略基金；該基金獲得晨星公司四星評級。

該基金與之前的任何共同基金沒有直接聯繫，由總部位於倫敦的AHL Partners提供次級顧問服務。

管理期貨策略採用股指和貨幣等領域的衍生產品進行宏觀押注，因股票和債券同步下跌而成為2022年的熱門標的；但根據 FactSet，該領域許多最大的基金今年資金流入微薄，甚至流出。

Resolute Investment Managers CEO林達爾(Jeff Ringdahl)指稱管理期貨策略對投資人來說是「偉大的多元化投資工具」。他表示，AHLT基金的啟始資金超過2000萬美元，這應該只是American Beacon在ETF領域的開始，「這是真正的ETF系列一部分。這將是即將到來的幾個中的第一個。」

對於銀行來說，8月是特別艱難的一個月。

Invesco KBW Bank ETF(KBWB) 8月下跌7.5%，為3月銀行危機以來最大單月跌幅。當時，該ETF跌幅超過25%。

花旗集團、Citizens、Capital One和PNC Financial本月領跌該基金，跌幅都超過12%。

摩根大通將Hostess Brands評級從「買入」下修至「中性」，理由是該股近期上漲。

《路透》25日引述知情人士的話報導，這家夾心餅乾製造商正在考慮出售。 自24日收盤至30日收盤價28.06元，該股已上漲26.18%；比摩根大通的目標價高出6分。

分析師戈德曼(Ken Goldman)在給客戶的報告中寫道，「得益於持續的品類實力以及更高的廣告和更多創新實現恢復市占率，Hostess應該是未來幾年研究範圍內成長較快的公司之一；但該股已接近我們的目標價。」

在最新的每周投資人情報(Investors Intelligence)調查中，金融通訊編輯和顧問的看多比率從上周的44.3%降至43.1%，為去年冬末以來的最低水平。去年7月，看漲情緒高達57.1%，略低於2021年11月的高位，距離次年1月股市觸頂還不到兩個月。

看空情緒略有上升，從一周前的18.6%升至20.8%。Investors Intelligence表示，悲觀情緒太少顯示「大多數專業人士都進行投資，幾乎沒有留下現金來推動額外收益」。

預計股價將短期回調的主張修正的編輯，從上周的37.1%降至36.1%；上周數字是2022年秋季以來新高。II指出，「這部分受訪者在7月底指數下跌後開始囤積現金；最近的動作是提前鎖定收益。」

衡量多空意向差距的牛熊價差由前周的25.7縮小至22.3，也較4周前創下的2年新高38.5繼續下降。