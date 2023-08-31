瑞銀公布收購瑞信後首份財報 上季獲利290億美元

瑞銀集團（UBS）31日公布收購瑞信（Credit Suisse）後第一份完整季度財報，第二季獲利接近290億美元。（美聯社）

瑞銀集團（UBS）31日公布緊急援助收購瑞士信貸（Credit Suisse）後第一份完整季度財報，第2季獲利接近290億美元，同時證實將在明年全面整合瑞信在瑞士國內的銀行業務。

瑞銀上季獲利高於路透訪調分析師預估的128億美元。瑞銀表示，這樣的財報結果主要反映瑞信收購案帶來的289.3億美元負商譽（即被收購資產的公允價值高於收購價格）。瑞銀在3月支付了大打折扣的30億瑞郎（34億美元）收購了瑞信。

若不計負商譽、整併的相關支出與收購成本，瑞銀上季稅前基礎獲利為11億美元。

瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）在聲明中表示：「自從完成瑞信收購案的兩個半月來，我們絲毫不浪費時間地為股東從這起歷史上最大、最複雜銀行合併案創造價值。」「我們正贏回客戶的信任，降低成本，並採取必要行動來創造規模經濟，將讓我們加強集中資源並對未來成長進行目標投資 。」

瑞銀表示，目標在2026年底前從這樁合併案節省逾100億美元的成本，優於原先預期在2027年前節省80億美元的預估。

瑞銀目前管理約5兆美元客戶資產，有機會在富人資產管理業務中取得全球優勢地位。

在資金流方面，瑞銀見到上季有160億美元新資金流入其全球財富管理業務，創十年來最高的第二季流入紀錄；瑞信同期間淨資產流出390億瑞郎（444億美元），但瑞銀說，資金流流出的步調已經比前幾季減緩，而且在6月轉為資金流入，預期新資產將繼續流入。

瑞銀同日宣布，將把瑞信在瑞士國內的銀行業務完全整合到瑞銀中。安思傑說：「我們的分析清楚顯示，完全整合對瑞銀、對我們的股東與瑞士經濟會是最佳結果」，他說，瑞銀和瑞信「在瑞士境內將持續獨立營運，直到明年完成法律上的合併，接著預期在2025年完成逐步把客戶遷往瑞信的體系中」。這也代表在完成客戶遷移前，瑞信品牌還將暫時保留。

瑞銀的股價今年來大漲30%，成為估值最高的歐洲主要銀行，股價也持續徘徊在15年來最高水準。

歐洲金融服務公司Kepler Cheuvreux分析師沛恩在報告中表示，290億美元的會計收益是因為瑞信營業虧損比預期小，而且調整了收購價格，但也顯示該業務趨穩的速度比預期來得快。