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數據利空不跌 史指連升四日

經濟降溫成了好消息 史坦普500攻克4500點大關

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人押注經濟放緩將導致Fed不那麼急進，如今美國經濟的壞消息又成了美股的好消息。（美聯社）
投資人押注經濟放緩將導致Fed不那麼急進，如今美國經濟的壞消息又成了美股的好消息。（美聯社）

美國股市連續四日上漲，最新經濟數據顯示經濟降溫，更加強化聯準會（Fed）即將在9月暫停升息的預期心理，市場反映今年再升息機率已不到五成。

史坦普500指數上漲0.4%，收在4514.87點，漲逾4500點關卡。自上周五以來，史坦普500指數已上漲3.2%，創下自4月來的最大四個交易日漲幅。科技股集中的那斯達克綜合指數漲0.5%，創下8月1日以來的最高收盤水準1萬4019.31點。道瓊工業指數上漲38點，漲幅為0.1%。史坦普500指數的11個類股有九個收漲。

ADP全國就業報告顯示，8月美國民間就業增加17.7萬個，不如預期的19.5萬個，可見勞動市場有所軟化。

美國政府公布的第二季GDP與上季比較折算年率之經濟成長率修正值為2.1%，低於上月報告的初值2.4%。接受路透訪問的經濟學家原本以為不會修正。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth說：「略顯疲軟的就業數據緩解了投資人對Fed繼續升息的疑慮。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員對Fed 9月維持利率不變的押注從前一天的86%上升到近89%，而對11月按兵不動的押注也從52%左右上升到54%。Fed下一次政策會議定於9月19日召開。

美國10年期公債殖利率報4.117%，低於周二的4.121%。美國2年期債券殖利率從4.888%降至4.884%。

Haworth說，美國經濟「軟著陸」的前景也支持了對成長股和其他風險較高資產的需求，防禦類股受到打擊。

Nationwide投資研究主管Mark Hackett說：「投資人的反應模式是‘壞消息就是好消息’，押注經濟放緩將導致Fed不那麼急進。」

輝達（Nvidia）漲1%，創收盤歷史新高，成交額達355億美元，是華爾街交易量最大的個股。

萬事達卡和Visa均上漲約0.5%，此前有報導稱這兩家公司準備提高信用卡費用。

惠普急挫6.6%，這家個人電腦生產商因需求放緩而下調了年度財測，成為史坦普500指數中跌幅最大的成分股。醫療設備公司Insulet 大漲6.4%，是史坦普500指數中表現最好的成分股。

史坦普500 殖利率 投資

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