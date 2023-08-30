數據利空不跌 史指連升四日

蘋果公司發出9月12日發布會邀請函，預計將發布iPhone 15，該公司上漲1.92%。路透

投資 人評估最新的美國經濟數據，史坦普500指數上漲，連續4天收升。

史指上漲17.24點或0.38%收4514.87點，升破4500點。道瓊工業平均指數上漲37.57點或0.77%收3萬4890.24點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲75.55點或0.54%至1萬4019.31點。史指連續4天上漲，將本月跌幅縮小至約1.6%。

受晶片製造商輝達上漲0.98% 的推動，史指科技股上漲。蘋果公司發出9月12日發布會邀請函，預計將發布iPhone 15，該公司上漲1.92%。

交易員仔細研究了令人失望的就業數據。ADP表示，8月私營雇主增加了17.7萬個就業崗位，遠低於7月修正後的37.1萬人。也低於《道瓊》預測的20萬人。

與此同時，國內生產總值(GDP)年增率從之前的2.4%預測下修​至2.1%。

投資人連續兩天將弱於預期的經濟數據視為股市利多。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「交易員和投資人都希望看到今天的市場走勢『跟進』，這有助於確認隨著市場進入9月，市場上升是一個更可行的可能。」

在公布令人失望的消費者信心數據以及7月職位空缺降幅大於預期後，引發交易員的希望，即Fed可能很快放鬆其政策立場。美股29日上漲。

美股最近連漲4天已將史指8月至今跌幅縮小至僅1.6%，而8月18日觸及本月低點時的跌幅為5.53%，收在4335. 31點。

史指過去4個交易日上漲了3.32%，最高觸及4521.65點。

在史指11個主要類股中，8月只有能源上漲1.1%和醫療保健上漲0.5%。由於本月殖利率 回升，公用事業股成為表現最差的板塊，下跌6%。

APA和Marathon Petroleum本月分別上漲7.98%和7.91%，推動能源類股走高。Devon Energy和EOG Resources限制了漲幅，分別下跌6.19%和3.59%。

能源也是史指本季至今為止表現最好的類股。

在Bernstein將評級從市場表現下修至跑輸大盤後，晶片製造商德州儀器下跌0.86%。分析師拉斯貢(Stacy Rasgon)指出該公司長期戰略的擔憂，「“我們希望能有15年的投資期限。」「我們喜歡德州儀器。它在結構性地增加支出以建設產能以支持未來10-15年營收成長的過程中，對於未來的資本支出和庫存計劃一直直言不諱且100%透明。」

她指出，「然而，市場模型似乎仍然沒有考慮該股的後果，而且毛利率預期對我們來說似乎太高了。」

在經歷艱難的8月之後，特斯拉開始回升，本上漲超過7%。雖然最近出現反彈，Guggenheim仍然看跌。分析師猶太科夫(Ronald Jewsikow)在報告中表示，「庫存趨勢顯示供應超過需求。」「雖然夏季停產可能會限制近期降價的需要，且停產幅度仍不清楚；但我們認為，美國本季至今庫存是一個明顯的跡象，顯示按照目前的供應速度，需求正在落後於產量。」他維持對該股的賣出評級。

華爾街分析師正在為iPhone一年一度的9月發布會做好準備。

花旗分析師馬立克(Atif Malik)預計，在重大升級中，Pro型號將採用新晶芯片、升級鏡頭、加強容量，以及向USB-C端口過渡。

除了這些外觀上的變化外，分析師還為潛在的價格上漲做好準備。馬立克預計Pro型號的價格將上漲100至200元。

美國商銀分析師莫漢(Wamsi Mohan)表示，定價仍應是投資人關注的重點，並可能對2024財年預計10%的銷量同比成長構成壓力。蘋果在2023財年生產了2.16億支iPhone機型，同比下降11%。

分析師還預計，這次活動可能會發布全新的Apple Watch。