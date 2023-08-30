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OpenAI錢途光明 科技新聞媒體：未來一年營收將逾10億

編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI傳出未來12個月可有10億美元營收。（路透）
OpenAI傳出未來12個月可有10億美元營收。（路透）

科技新聞媒體The Information報導，生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的研發商OpenAI，未來12個月可望創造逾10億美元營收，收入來自銷售AI軟體、生成式AI雲端運算量能。知情人士說，這樣的營收預期，遠優於OpenAI先前告訴股東的水準。

先前OpenAI對今年全年營收的預測是2億美元。The Information說，OpenAI還沒發表爆紅的ChatGPT之前，去年一整年營收只有2800萬美元，現在每個月營收超過8000萬美元。

路透與彭博資訊向OpenAI查證時，未獲立即回應。

路透指出，除了ChatGPT，OpenAI的生財管道還包括API（應用程式介面）收入。開發商或企業戶經由API直接連入OpenAI的AI模型，或是透過合作夥伴微軟（Microsoft）連結。微軟今年1月加碼投資100多億美元於OpenAI。

彭博資訊也說，自ChatGPT去年11月推出後，OpenAI就忙著為大大小小的企業客戶將生成式AI技術與他們的事業或產品結合。這個月推出的ChatGPT企業版，新增諸多功能，也加上了隱私防護。

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