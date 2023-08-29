評估美颶風影響…油價勁揚逾1% 金價攀至3周高點

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國際原油價 格周二（29日）全天大幅震盪後最終收盤走高，交易人士在俄羅斯供應增加和中國大陸採取措施進一步刺激經濟之間進行權衡，投資 人同時還討論本周將襲擊佛羅里達州的颶風 Idalia對能源供求的潛在影響；黃金周二攀升至三周高點，原因是美元和公債殖利率下滑。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油10月期貨上漲1.07美元，漲幅1.3%，結算價報每桶85.49美元；西德州原油10月期貨結算價報每桶81.86美元，上漲1.06美元，漲幅1.3%。

美元指數周二下跌，因數據顯示美國7月職位空缺下降。美元走軟使得以美元計價的石油對持有其他貨幣的投資者來說價格降低，因而刺激買盤。

不過，俄羅斯海運原油出貨量飆升至八周高點，油價漲勢因此而受到限制。

但現貨市場依然吃緊。原油倉儲中心奧克拉荷馬州庫欣的庫存已降至1月以來最低，隨著美國熱帶風暴季節的到來，成品油較原油大幅溢價。

美國國家颶風中心預測，三級颶風Idalia將於周三凌晨在佛羅里達州的墨西哥灣沿岸登陸。瑞穗分析師Robert Yawger表示，這場風暴很可能會影響燃料配送系統，並在9月4日勞動節聯邦假日前打擊受影響地區的燃料消費。

Yawger指出，雖然Idalia並不構成重大供應風險，但確實顯示，在預計將到來的颶風旺季，墨西哥灣未來可能生產中斷的風險正在上升。

金價觸及三周高點

現貨黃金價格報每英兩1,937.54美元，上漲0.9%；美國黃金期貨收漲0.9%，報每英兩1,965.10美元。

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示，美國低迷的職位空缺和消費者信心報告顯示，聯準會可能不會像之前預期的那樣升息，這有助於黃金和一些空頭回補。

投資人正等待周四公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數和周五公布的非農就業數據，以進一步了解利率軌跡的線索。

全球最大的黃金ETF「SPDR Gold TrustGLD」周一表示，其持金量上升了0.3%，反映了市場的情緒。

白銀上漲 1.9%，至每英兩24.71美元；白金上漲1.5%，至978.45美元，為一個月來最高；鈀金下滑0.6%，至1,247.35美元。